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दो बार की फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन से हारा भारत, फिर भी थापा ने गोल करके रच दिया इतिहास

दो बार की फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन से हारा भारत ( IANS )

कोलकाता: दो बार की फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम उरुग्वे ने मंगलवार को फ्रेंडली मैच में भारत को 6-1 से हरा दिया. कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम पर कुछ देर के लिए 'ब्लू टाइगर्स' (भारतीय टीम) ने चैंपियन टीम को कड़ी टक्कर दी. लेकिन बिजली कड़कने के कारण कुछ समय के लिए खेल रोकने के बाद जब दोबारा शुरू हुआ, तो 'ला सेलेस्टे' (उरुग्वे टीम) ने तेजी से हमले किए और मेजबान टीम को मैच में वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया.