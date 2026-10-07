दो बार की फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन से हारा भारत, फिर भी थापा ने गोल करके रच दिया इतिहास
India vs Uruguay friendly match: उरुग्वे ने फ्रेंडली मैच में भारत को 6-1 से मात दी.
Published : October 7, 2026 at 10:02 AM IST
कोलकाता: दो बार की फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम उरुग्वे ने मंगलवार को फ्रेंडली मैच में भारत को 6-1 से हरा दिया. कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम पर कुछ देर के लिए 'ब्लू टाइगर्स' (भारतीय टीम) ने चैंपियन टीम को कड़ी टक्कर दी. लेकिन बिजली कड़कने के कारण कुछ समय के लिए खेल रोकने के बाद जब दोबारा शुरू हुआ, तो 'ला सेलेस्टे' (उरुग्वे टीम) ने तेजी से हमले किए और मेजबान टीम को मैच में वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया.
भारत की तरफ से अनिरुद्ध थापा ने 22वें मिनट में एकमात्र गोल किया. जो डार्विन नुनेज के 12वें मिनट में पेनल्टी से किए गए शुरुआती गोल की बराबरी की. इसके बाद मेहमान टीम ने पांच गोल किए, जिसमें मैक्सी अराउजो ने 28वें और 59वें मिनट में दो गोल किए. रोड्रिगो जलाजार (53वें), जेएम सनाब्रिया (71वें) और रोड्रिगो एगुइरे (86वें मिनट) ने टीम की आसान जीत पक्की की.
थापा ने रचा इतिहास
हार के बावजूद थापा ने वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाफ गोल करके भारतीय फुटबॉल के लिए एक यादगार पल बनाया, और वह सीनियर इंटरनेशनल मैच में उरुग्वे के खिलाफ गोल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए. उनसे पहले मानस भट्टाचार्य ने 1982 के नेहरू कप में ईडन गार्डन्स में भारत की 3-1 की हार के दौरान गोल किया था.
तीन फ्रेंडली मैच में दो हार
यह हार खालिद जमील की भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचो की सीरीज का निराशाजनक समापन रहा. इससे पहले भारत ने पनामा के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला था और फिर शनिवार को पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील के हाथों 0-4 से हार गया था. इस दौरान भारतीय टीम ने दो गोल किए और 11 गोल खाए.