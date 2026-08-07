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India vs Sri Lanka: भारतीय कप्तान गिल को लगी चोट, यह खिलाड़ी संभालेगा कप्तानी

दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 से 19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहले मैच से शुरू होगी.

Indian captain Gill injured before the first Test Against Sri Lanka
भारतीय कप्तान गिल को लगी चोट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
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कोलंबो: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चोट लग गई. टेस्ट सीरीज से पहले यह चोट भारत के लिए एक बड़ा झटका है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम उन पर नजर रख रही है.

सावधानी के तौर पर, वह शुक्रवार को SLC XI के खिलाफ होने वाले वार्म-अप मैच के पहले दिन नहीं खेल रहे हैं. उनकी गैरमौजूदगी में केएल राहुल टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

गिल की चोट को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई (BCCI) ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपडेट: कैप्टन शुभमन गिल को गुरुवार को इंडिया की प्रैक्टिस के दौरान दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में चोट लग गई. सावधानी के तौर पर, वह SLC XI के खिलाफ वार्म-अप गेम के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे. BCCI की मेडिकल टीम उनकी प्रोग्रेस पर नजर रख रही है. गिल की गैरमौजूदगी में केएल राहुल टीम की कप्तानी करेंगे.

बता दें, इस तीन दिन के वार्म-अप मैच में SLC XI ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ बैटिंग करने का फैसला किया. दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 से 19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहले मैच से शुरू होगी, जिसके बाद टीमें 23 से 27 अगस्त तक सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में दूसरे टेस्ट के लिए कोलंबो जाएंगी. भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सीरीज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वह इंग्लैंड के खिलाफ बनडे सीरीज के दौरान लगी बाएं घुटने की चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं.

बता दें, पुरुषों की सिलेक्शन कमेटी ने बुमराह की जगह अकीब नबी को टीम में शामिल किया है. भारत सीरीज से पहले कई चोटों की चिंताओं से भी जूझ रहा है, जिसमें हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी एक के बाद एक हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स की चोटों के कारण बाहर हैं. वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की दिक्कत की वजह से पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जबकि आकाश दीप भी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वह अपनी पीठ में स्ट्रेस रिएक्शन से ठीक हो रहे हैं.

यह सीरीज चल रहे ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल का हिस्सा होगी. शुभमन गिल की लीडरशिप में, इंडिया अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में पांचवें नंबर पर है, जिसने नौ मैचों में चार जीत और चार हार दर्ज की हैं, और उसका पॉइंट्स परसेंटेज (PCT) 48.150 है.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम इस प्रकार है: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन और औकिब नबी.

पढ़ें: श्रीलंका टेस्ट के लिए भारतीय टीम की घोषणा, सारांश जैन को मिली जगह, जडेजा की वापसी

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15 अगस्त से भारत श्रीलंका टेस्ट मैच
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भारत श्रीलंका टेस्ट मैच से गिल बाहर
INDIA VS SRI LANKA FIRST TEST

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