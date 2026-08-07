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India vs Sri Lanka: भारतीय कप्तान गिल को लगी चोट, यह खिलाड़ी संभालेगा कप्तानी

कोलंबो: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चोट लग गई. टेस्ट सीरीज से पहले यह चोट भारत के लिए एक बड़ा झटका है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मेडिकल टीम उन पर नजर रख रही है.

सावधानी के तौर पर, वह शुक्रवार को SLC XI के खिलाफ होने वाले वार्म-अप मैच के पहले दिन नहीं खेल रहे हैं. उनकी गैरमौजूदगी में केएल राहुल टीम की कप्तानी कर रहे हैं.

गिल की चोट को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई (BCCI) ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपडेट: कैप्टन शुभमन गिल को गुरुवार को इंडिया की प्रैक्टिस के दौरान दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में चोट लग गई. सावधानी के तौर पर, वह SLC XI के खिलाफ वार्म-अप गेम के पहले दिन मैदान पर नहीं उतरेंगे. BCCI की मेडिकल टीम उनकी प्रोग्रेस पर नजर रख रही है. गिल की गैरमौजूदगी में केएल राहुल टीम की कप्तानी करेंगे.

बता दें, इस तीन दिन के वार्म-अप मैच में SLC XI ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ बैटिंग करने का फैसला किया. दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 से 19 अगस्त तक गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहले मैच से शुरू होगी, जिसके बाद टीमें 23 से 27 अगस्त तक सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में दूसरे टेस्ट के लिए कोलंबो जाएंगी. भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सीरीज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वह इंग्लैंड के खिलाफ बनडे सीरीज के दौरान लगी बाएं घुटने की चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं.