IND vs SA: अर्श से फर्श पर पहुंचे सूर्यकुमार यादव, जानिए खराब फॉर्म पर क्या कहा?
India vs South Africa T20: अफ्रीका के खिलाफ सूर्यकुमार यादव लगातार बल्ले के साथ फ्लॉप साबित हो रहे हैं. उन्होंने इस पर बयान दिया है.
Published : December 15, 2025 at 8:08 AM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान और स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव रनों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनका खराब फॉर्म उनका साथ नहीं छोड़ रहा है. सूर्या ने जब 2021 में अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की तो चारों ओर अपने नाम का डंका बजा दिया. अब लगाता है कि सूर्या अर्श से फर्श पर आ गए हैं. सूर्यकुमार यादव को कप्तानी रास नहीं आ रही है. जब से वो भारत के कप्तान बने हैं रनों के लिए तरस गए हैं.
सूर्यकुमार यादव द्वारा साल दर साल बनाए गए टी20 अंतरराष्ट्रीय रन
- 2021 - मैच 11, रन 244, 3 अर्धशतक
- 2022 - मैच 31, रन 1164, 2 शतक और 9 अर्धशतक
- 2023 - मैच 19, रन 733, 2 शतक और 5 अर्धशतक
- 2024 - मैच 18, रन 439, 4 अर्धशतक
- 2025 - मैच 20, रन 213, 0 शतक और 0 अर्धशतक
इन आंकड़ों के अनुसार सूर्या प्रदर्शन के मामले में अर्श से फर्श पर पहुंच गए हैं. इसके साथ ही वो एक T20I कैलेंडर वर्ष में कप्तान के तौर पर सबसे कम बैटिंग औसत वाले खिलाड़ी की सूची में भी शुमार हो गए हैं. इसके साथ ही सूर्या ने एक T20I कैलेंडर वर्ष में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे कम बैटिंग औसत वाली लिस्ट में भी अपना नाम दर्ज कर लिया है.
एक T20I कैलेंडर वर्ष में कप्तान के रूप में सबसे कम बल्लेबाजी औसत (न्यूनतम 200 रन)
- 12.52 - क्लिंटन रुबागुम्या (रवांडा, 2022)
- 14.20 - सूर्यकुमार यादव (भारत, 2025)*
- 15.56 - एडेन मार्कराम (साउथ अफ्रीका, 2024)
एक T20I कैलेंडर वर्ष में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे कम बैटिंग औसत (कम से कम 10 पारियां)
- 11.62 - अक्षर पटेल 2022 में
- 14.2 - सूर्यकुमार यादव 2025 में
- 18.0 - विराट कोहली 2024 में
- 18.5 - संजू सैमसन 2025 में
- 18.81 - ईशान किशन 2023 में
खबर फॉर्म पर क्या बोले सूर्या
इस सब के बावजूद अपने खराब फॉर्म पर बात करते हुए सूर्यकुमार यादव ने बड़ा बयान दिया है. सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'मैं नेट्स में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूं. मैं हर वो चीज करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में है. जब गेम आएगा, जब रन आने होंगे, तो वे जरूर आएंगे. हां मैं रनों की तलाश में हूं, फॉर्म से बाहर नहीं, लेकिन निश्चित रूप से रनों से बाहर हूं. मुझे लगता है कि हम आज रात इस जीत मजा लेंगे. हम कल लखनऊ पहुंचकर बैठेंगे और फिर देखेंगे कि इस गेम में क्या हुआ और उसके बारे में बात करेंगे'.
India bowlers help the hosts register a clinical win in Dharamsala to take the lead in the five-match T20I series 👌#INDvSA 📝: https://t.co/BBsDtNxokm pic.twitter.com/odZ6WQxpQx— ICC (@ICC) December 14, 2025
अब भारतीय फैंस सूर्या के बल्ले से रनों का अंबार निकलने हुए देखने के लिए उम्मीद में बैठे हैं. क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज फरवरी में होने वाला है. उससे पहले कप्तान के बल्ले से रनों का निकलना बेहद जरूरी है. ऐसा नहीं हुआ तो वर्ल्ड कप में टीम को इसका भारी नुकसान उठाना होगा. हालांकि धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले गए तीसरे टी20 मैच में 118 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली.