भारत को 10 साल से नहीं हरा पाया साउथ अफ्रीका, जानिए दोनों के हेड टू हेड और टी20 रिकॉर्ड्स
India vs South Africa T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड पर आइए एक नजर डालते हैं..
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 9 दिसंबर यानी मंगलवार से करने वाली है. इस सीरीज का पहला मैच ओडिशा के कटक के बाराबती क्रिकेट स्टेडियम होगा. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे होगा जबकि टॉस 6:30 बजे किया जाएगा.
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम के पास मौका होगा कि वो टेस्ट सीरीज के बाद भारत से टी20 सीरीज जीत सकें, लेकिन उनके सामने सूर्या की टीम की कड़ी चुनौती होने वाली है. क्योंकि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने कुल 8 सीरीज खेली है, जिसमें से भारत ने 7 सीरीज जीती हैं, जबकि एक सीरीज बराबरी पर खत्म हुई है. उनकी कप्तानी में भारत एक भी सीरीज नहीं हारा है. तो आइए इससे पहले हम आपको भारत और साउथ अफ्रीका के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं.
भारत और दक्षिण अफ्रीका टी20 हेड टू हेड
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 31 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत को 18 मैचों में जीत मिली है. वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 12 मुकाबले अपने नाम कर पाई है. इन दोनों टीमों के बीच अब तक सिर्फ 1 मैच बेनतीजा रहा है. ऐसे में भारत का पलड़ा अफ्रीकाई टीम पर भारी नजर आ रहा है.
10 साल बाद अफ्रीका दोहराना चाहेगी इतिहास
दक्षिण अफ्रीका की टीम 10 साल बाद भारत से सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी. अफ्रीका 10 सालों से भारत के कोई भी टी20 सीरीज नहीं जीत पाई है. अफ्रीकी ने भारत से सिर्फ दो बार बाइलेटरल टी20 सीरीज जीती है. साल 2012 में उसने पहली बार सीरीज जीती थी. तब इन दोनों टीमों के बीच एक मैच की ही टी20 सीरीज खेली गई थी. जिसे दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया था. इसके बाद साल 2015 में हुई तीन मैचों की टी20 सीरीज को अफ्रीका ने 2-0 से अपने नाम कर लिया था.
अब अफ्रीका तीसरी बार सीरीज जीतना चाहेगी और भारत उसे रौंदकर लगातार अपनी 10 टी20 सीरीज जीतना चाहेगी. टीम इंडिया की पिछली 10 बाइलेटरल टी20 सीरीज की बात करें तो उसने 9 सीरीज अपने नाम की हैं. इस दौरान एक सीरीज उनसे ड्रॉ खेली है, जो साउथ अफ्रीका के साथ 2023/24 में खेली गई थी. ये तीन मैचों की सीरीज 1-1 बराबर रही थी. अब इंडिया इस घरेलू सीरीज को जीतकर धमाल मचाना चाहेगी.