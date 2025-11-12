ETV Bharat / sports

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन 2 भारतीय गेंदबाजों पर होगा दारोमदार, देखें इनके हैरतअंगेज आंकड़े

India vs South Africa: इस सीरीज में 2 भारतीय गेंदबाज का जलवा देखने के लिए मिलेगा, जिन्होंने हाल ही में सबसे ज्यादा विकेट लिए है.

India vs South Africa
भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज करने वाली है. इस सीरीज का पहला मैच 14 से 18 नवंबर तक कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में भारत के 2 गेंदबाजों से फैंस को ज्यादा उम्मीद होगी कि वो भारतीय पिचों पर विरोधी टीम के लिए काल बनकर साबित हों और सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए.

भारत की पिचों पर स्पिनर्स का बोलबाला होता है. कोलकाता के ईडन गार्डन पर पिच स्पिनर्स को मदद करती है. ऐसे में भारतीय टीम अपनी प्लेइंग-11 में दो तेज गेंदबाजों और 3 स्पिनर्स को मौका दे सकती है. ऐसे में भारत के तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट का जिम्मा अनुभवी पेसर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर होगा. ये दोनों ही गेंदबाज भारत के लिए अहम और दक्षिण अफ्रीका के लिए घातक साबित होंगे.

जसप्रीत बुमराह : इस सीरीज में अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के ऊपर विकेट चटकाने का पूरा दारोमदार होगा. बुमराह 2024 से टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 36 मैचों की 94 विकेट चटका चुके हैं. अब उनके पास अपने इन आंकड़ों को और सुधारने का मौका होगा. बुमराह ने अब तक भारत के लिए 50 मैचों की 95 पारियों में कुल 226 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनके नाम 15 बार फाइव विकेट हॉल भी शामिल हैं.

मोहम्मद सिराज : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज घातक साबित हो सकते हैं. सिराज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 13 मैचों में 33 विकेट चटका दिए हैं. अब वो इस सीरीज में गेंद से आग उगलना चाहेंगे. सिराज ने भारत के लिए 43 टेस्ट मैचों की 50 पारियों में 133 विकेट चटकाए हैं. वो 5 बार फाइव विकेट हॉल हासिल कर चुके हैं.

ईडन गार्डन पर अगर बुमराह और सिराज को भारत की प्लेइंग-11 में जगह मिलती है. तो भारतीय तेज गेंदबाजी की कड़ी परीक्षा हो सकती है. बुमराह और सिराज दोनों विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं. अब अफ्रीकाई बल्लेबाजों के पास दोनों का तोड़ निकालने का मौका होगा.

ये खबर भी पढ़ें : ईडन गार्डन में कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड, जानिए किसके नाम दर्ज सबसे ज्यादा रन और विकेट

TAGGED:

IND VS SA
MOHAMMED SIRAJ
JASPRIT BUMRAH
WTC
INDIA VS SOUTH AFRICA1ST TEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.