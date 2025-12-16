ETV Bharat / sports

टीम इंडिया ने लखनऊ में देखी 'धुरंधर', पाकिस्तान को दिया बड़ा संदेश

India vs South Africa 4th T20I: इंडियन क्रिकेट टीम ने चौथे टी20 मैच से पहले लखनऊ में धुरंधर मूवी देखी है.

India vs South Africa 4th T20I
भारतीय क्रिकेट टीम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 16, 2025 at 2:33 PM IST

3 Min Read
लखनऊ: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच बुधवार यानी 17 दिसंबर को लखनऊ के अटल बिहारी बाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. खास मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने बीती रात स्टेडियम के नजदीकी मल्टीप्लेक्स में धुरंधर फिल्म देखी. ये फिल्म पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ है, ऐसे में यह फिल्म देखकर भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक संदेश दिया है.

इससे 2 दिन पहले भारत अंडर-19 ने पाकिस्तान अंडर-19 टीम को एशिया कप 2025 में हराया था. इसके साथ ही नो शेक हैंड के पॉलिसी को भी कायम रखा था, जिसकी शुरुआत भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 में की थी. ये शुरुआत पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष पर्यटकों की शहादत में थी.

इस सीरीज में भारत दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से आगे है. इसलिए मेहमान टीम सीरीज जीतने के इरादे से लखनऊ में उतरेगी, जबकि टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी. टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने साथ बैठकर बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर' देखी. यह वही फिल्म है जिसमें पाकिस्तान को करारी शिकस्त दिखाई गई है. फिल्म देखने के बाद खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को मजाक में कहा कि, कल तो असली धुरंधर वाली पारी खेलनी है.

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के मीडिया मैनेजर मोहम्मद फहीम ने बताया कि, यह फिल्म देखकर पूरे ड्रेसिंग रूम में जोश भर गया और सभी खिलाड़ी हंसते-मुस्कुराते हुए मैदान की तैयारी के मूड में आ गए. फैंस इसे पाकिस्तान को दिया गया बड़ा संदेश मान रहे हैं, क्योंकि हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है.

इससे पहले सोमवार शाम को दोनों टीमें लखनऊ पहुंची थीं. अमौसी एयरपोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ. कप्तान सूर्यकुमार यादव ब्लैक गॉगल्स लगाए मुस्कुराते हुए निकले और बोले, 'लखनऊ की सरजमीं पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है. फैंस का प्यार देखकर जोश दोगुना हो गया'.

हार्दिक पांड्या ने हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया तो शुभमन गिल पूरी तरह चिल मूड में दिखे. संजू सैमसन और तिलक वर्मा आपस में हंसते-बात करते एयरपोर्ट से बाहर निकले. दोनों टीमें गोमतीनगर के पॉश हयात रीजेंसी होटल में ठहरी हैं. टीम मंगलवार को टीम इंडिया शाम 5 बजे से इकाना स्टेडियम में ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन करेगी. शाम करीब 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें कप्तान या कोच मीडिया से बात करेंगे. दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम दोपहर 1:30 बजे से प्रैक्टिस करेगी.

संपादक की पसंद

