IND vs SA चौथा टी20 आज: शाहबाज अहमद परिजन बोले- 'प्लेइंग 11 में मिली जगह, तो हुनर दिखाने को तैयार'

Shahbaz Ahmed ( Shahbaz Ahamad Instagram Post )

नूंह: टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आज चौथा मैच लखनऊ में खेला जाएगा. अभी तक 3 मैच हो चुके हैं. जिसमें भारत 2-1 से आगे है. बाकी बचे दो मैचों के लिए टीम इंडिया के ऑलराउंडर अक्षर पटेल इस टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. बीमारी के कारण वो सीरीज का तीसरा मैच भी नहीं खेल सके थे. BCCI ने उनकी जगह हरियाणा के लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को स्क्वाड में शामिल किया है. हरियाणा के शाहबाज इंडिया टीम में शामिल: बता दें कि शाहबाज अहमद हरियाणा के नूंह जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने भारत के लिए अभी तक तीन वनडे और दो टी20 मुकाबले खेले हैं. जिसमें उन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं. 2023 एशियन गेम्स में वो भारत की तरफ से खेले थे. इसके बाद से उन्हें मौका नहीं मिला. फिलहाल वो घरेलू क्रिकेट में बंगाल की तरफ से खेलते हैं. शाहबाज ने 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से रांची में वनडे डेब्यू किया था. शाहबाज अहमद परिजन बोले- 'प्लेइंग 11 में मिली जगह, तो हुनर दिखाने को तैयार' (Etv Bharat) ऐसा रहा उनका प्रदर्शन: बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने आखिरी वनडे खेला भी 2022 में ही खेला था. उन्होंने एशियन गेम्स में बांग्लादेश के खिलाफ 2023 में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया. शाहबाज ने अभी तक कुल 114 टी20 मैच खेले हैं. जिनमें उन्होंने 1355 रन बनाए हैं. उन्होंने एक शतक भी जमाया है. 135.77 उनका स्ट्राइक रेट है. बॉलिंग में उन्होंने टी20 मैचों में 7.87 की इकॉनमी के साथ 73 विकेट लिए हैं. 7 रन पर 3 विकेट उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन है. आईपीएल में उनके नाम 58 मैच में 545 रन और 22 विकेट हैं.