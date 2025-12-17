IND vs SA चौथा टी20 आज: शाहबाज अहमद परिजन बोले- 'प्लेइंग 11 में मिली जगह, तो हुनर दिखाने को तैयार'
India vs South Africa 4th T20: हरियाणा के लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर शाहबाज अहमद के परिजनों को उम्मीद है उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी.
Published : December 17, 2025 at 12:29 PM IST
नूंह: टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आज चौथा मैच लखनऊ में खेला जाएगा. अभी तक 3 मैच हो चुके हैं. जिसमें भारत 2-1 से आगे है. बाकी बचे दो मैचों के लिए टीम इंडिया के ऑलराउंडर अक्षर पटेल इस टी-20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. बीमारी के कारण वो सीरीज का तीसरा मैच भी नहीं खेल सके थे. BCCI ने उनकी जगह हरियाणा के लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को स्क्वाड में शामिल किया है.
हरियाणा के शाहबाज इंडिया टीम में शामिल: बता दें कि शाहबाज अहमद हरियाणा के नूंह जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने भारत के लिए अभी तक तीन वनडे और दो टी20 मुकाबले खेले हैं. जिसमें उन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं. 2023 एशियन गेम्स में वो भारत की तरफ से खेले थे. इसके बाद से उन्हें मौका नहीं मिला. फिलहाल वो घरेलू क्रिकेट में बंगाल की तरफ से खेलते हैं. शाहबाज ने 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से रांची में वनडे डेब्यू किया था.
ऐसा रहा उनका प्रदर्शन: बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने आखिरी वनडे खेला भी 2022 में ही खेला था. उन्होंने एशियन गेम्स में बांग्लादेश के खिलाफ 2023 में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया. शाहबाज ने अभी तक कुल 114 टी20 मैच खेले हैं. जिनमें उन्होंने 1355 रन बनाए हैं. उन्होंने एक शतक भी जमाया है. 135.77 उनका स्ट्राइक रेट है. बॉलिंग में उन्होंने टी20 मैचों में 7.87 की इकॉनमी के साथ 73 विकेट लिए हैं. 7 रन पर 3 विकेट उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन है. आईपीएल में उनके नाम 58 मैच में 545 रन और 22 विकेट हैं.
शाहबाज अहमद के परिजनों में जश्न: करीब दो साल बाद वापस टीम इंडिया स्क्वाड में एंट्री के बाद से शाहबाज अहमद के परिजनों में खुशी का माहौल है. जैसे ही उनके चयन की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, समर्थकों और क्रिकेट प्रेमियों ने तावडू में मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया.
'मौका मिला, तो अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद': चयन से पहले शाहबाज अहमद तावडू के एसपीएल क्रिकेट ग्राउंड पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे. वो दिन-रात मेहनत में जुटे हुए थे और स्थानीय युवा क्रिकेटरों के साथ बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी का अभ्यास कर रहे थे. एसपीएल क्रिकेट ग्राउंड के संचालक राशीद अहमद ने कहा कि "शाहबाज एक होनहार मेवाती क्रिकेटर हैं. वो बेहद मेहनती हैं और प्रैक्टिस का एक भी दिन नहीं छोड़ते. चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताया है और उम्मीद है कि यदि उन्हें प्लेइंग-11 में मौका मिला, तो वो अपना जौहर दिखाएंगे."
'कड़ी मेहनत करते हैं शाहबाज': शाहबाज अहमद के चाचा ने अपने भतीजे का भारतीय टीम में T20 के लिए चयन होने पर लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया. उन्होंने कहा कि "करीब दो साल बाद शाहबाज अहमद की भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी हुई है. उम्मीद है कि उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी और वो अच्छा प्रदर्शन करेगा. शाहबाज ने इस दिन के लिए कड़ी मेहनत की है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन ठीक रहा है."
