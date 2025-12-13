ETV Bharat / sports

IND vs SA: ओस पर नहीं.. बैटिंग पर फोकस, तीसरे टी20 के लिए तैयार टीम इंडिया

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में खेले जाने वाले तीसरे टी20 मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने तैयारी पूरी कर ली है.

INDIA VS SOUTH AFRICA T20 MATCH
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में खेला जाएगा तीसरा टी20 मुकाबला (ANI)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 5:19 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 5:26 PM IST

धर्मशाला: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में खेले जाने वाले तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से पहले दोनों टीमों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. एक तरफ भारतीय टीम जीत की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका भी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरने को तैयार है. मैच से पहले भारतीय युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा और दक्षिण अफ्रीका के कोच शुक्री कॉनराड ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में पिच, ओस और टीम की तैयारियों को लेकर खुलकर बात की.

ओस पर नहीं.. बैटिंग पर फोकस

तिलक वर्मा ने कहा, "मुकाबला शाम को खेला जाएगा, इसलिए ओस का असर रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने माना कि पिछले मैचों में लक्ष्य का पीछा करते समय टीम की विकेट जल्दी गिरी हैं, जिसे सुधारने पर फोकस किया जा रहा है".

भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा और दक्षिण अफ्रीका के कोच शुक्री कॉनराड की प्रेस कांफ्रेंस (ETV Bharat)

'किसी भी क्रम में खेलने को तैयार'

अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर तिलक ने कहा कि वह टीम की जरूरत के अनुसार ऊपर या मध्य क्रम में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने कहा कि तेज पिच और गीली गेंद से निपटने के लिए अभ्यास सत्र में खास तैयारी की गई है.

'पहले बल्लेबाजी या गेंदबाजी से फर्क नहीं'

तिलक वर्मा ने कहा कि टॉस के फैसले से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओस का असर दोनों पारियों में रहेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय टीम तीसरे टी20 में बेहतर प्रदर्शन करेगी.

बुमराह की जमकर तारीफ

वहीं, दक्षिण अफ्रीका के कोच शुक्री कॉनराड ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की सराहना करते हुए उन्हें वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी बताया. उन्होंने कहा कि बुमराह किसी भी हालात में मैच का रुख बदल सकते हैं.

धर्मशाला को बताया शानदार मैदान

धर्मशाला में हुई प्रेस वार्ता में कॉनराड ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम की तारीफ की और कहा कि यह बेहद खूबसूरत ग्राउंड है. उन्होंने कहा कि उनकी टीम ओस को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार की है. दक्षिण अफ्रीका के कोच ने कहा कि टीम हर परिस्थिति के लिए तैयार है और तीसरे टी20 मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज में बढ़त बनाने की कोशिश करेगी.

