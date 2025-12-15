भारत से मिली हार पर क्या बोलो एडन मार्करम, जानिए किस पर फोड़ा हार का ठिकरा
India vs South Africa 3rd T20: धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 में मिली हार पर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने क्या कहा...
Published : December 15, 2025 at 6:55 AM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मैच में 7 विकेट से हरा दिया. इस मैच में साउथ अफ्रीका 118 रनों के लक्ष्य का बचाव नहीं कर पाई और मैच गंवा बैठी. इसके साथ ही भारत पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से आगे हैं. इस बार के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने क्या कहा और किस को हार का दोषी बताया आइए जानते हैं.
हार पर क्या बोले एडन मार्करम
एडन मार्करम ने भारत से मिली हार के बाद कहा, 'शुरुआत में हालात मुश्किल थे. भारतीय गेंदबाजों ने सही जगहों पर गेंद डाली और देखते ही देखते हमारे चार, पांच, छह विकेट चले गए. उनकी बॉलिंग को क्रेडिट देना होगा. उनमें से कुछ ने टेस्ट-मैच जैसी डिलीवरी, टेस्ट-मैच जैसी लेंथ पर बॉलिंग की, यह मुश्किल था. इसलिए अगर आगे भी हालात ऐसे ही रहते हैं, तो आपको इससे निपटने के तरीके ढूंढने होंगे और उन पर थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश करनी होगी. उनकी बॉलिंग यूनिट को क्रेडिट देना होगा'.
मार्करम ने आगे कहा, 'मैं सोच रहा था कि शायद 140, 150 का लक्ष्य होता तो अच्छा साबित होता. मुझे लगता है कि हम मैच में काफी हद तक बने हुए थे. मुझे अंत तक खेलना चाहिए था. ऐसी कंडीशन में शायद उस ऐसे बॉलर को चुनना चाहिए जिसे आप टारगेट कर सकें. मुझे नहीं लगता कि यह ऐसी विकेट है जहां आप हर किसी को हिट करने की कोशिश करके बच सकते हैं. इसके बीच में कोशिश करें कि स्कोरबोर्ड को चलाते रहें'.
Change of Innings 🔄#TheProteas Men are bowled out for 117 after 20 overs— Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 14, 2025
A great captain’s knock from our skipper. Now it’s over to the bowlers. 💪#Unbreakable pic.twitter.com/WkhNmVpkaX
उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि हर कोई आज रात से सबक लेगा और उसके बाद बेहतर क्रिकेटर बनेगा. हमने शायद पहले तीन या चार ओवरों में सही जगह पर काफी गेंदें नहीं डालीं और अगर हम उन्हें सही जगह पर डालते हैं और वे शुरुआत में 60 रन बनाते और ज्यादा विकेट गंवाते तो कुछ हो सकता था. मुझे लगा कि वे बहुत बेहतर'.
मार्करम ने खेली अर्धतकीय पारी
इस मैच में टीम के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान एडन मार्करम ने बनाए. उन्होंने 41 बॉल में 6 चौके और 1 छक्के के साथ 50 रन पूरे किए. मार्करम ने 64 बॉल पर 61 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम 20 ओवर में 117 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई. भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 18 बॉल में 3 चौके और 3 छक्कों के साथ 35 रनों की तूफानी पारी खेली और तिलक वर्मा 26* और शिवम दुबे 10* ने भारत को जीत दिला दी. अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए.