गैर-जिम्मेदाराना कप्तान! ऋषभ पंत की फैंस ने लगाई फटकार, सोशल मीडिया पर जमकर हुए ट्रोल
India vs South Africa 2nd Test: भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान ऋषभ पंत पर फैंस जमकर बरसे हैं और उन्हें जमकर ट्रोल किया है.
Published : November 24, 2025 at 1:54 PM IST
हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच गुवाहाटी में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया अफ्रीका के सामने पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है. अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए और उसके जवाब में भारतीय क्रिकेट टीम पहली पारी में अब तक 67 ओवर में 174 पर 7 विकेट गंवा चुकी है. इस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे हैं. पंत इस समय सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं. अब उनके ट्रोल होने की वजह क्या है, आज हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं.
दरअसल, कप्तान से टीम का जिम्मा मजबूती के साथ उठाने की उम्मीद की जाती है. ऐसे में फैंस उम्मीद करते हैं कि आप अपनी टीम को मुश्किल परिस्थिति से निकालेंगे. पंत जब पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आए तब टीम 105 रनों पर 6 विकेट गंवा चुकी थी. ऐसे में उन्हें अपनी टीम को आगे बढ़ाना था और विकेट बचाते हुए रन बनाने थे. लेकिन पंत ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी गैर-जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो गए.
ऋषभ पंत पर जमकर बरसे फैंस
उनसे जब उनकी टीम को सबसे ज्यादा रन बनाने की उम्मीद थी, तब उन्होंने ऐसा शॉट खेला जिसकी जरूरत नहीं थी. भारतीय कप्तान ने 38वें ओवर में मार्को जानसेन की बॉल पर आगे बढ़कर शॉट लगाना चाहा लेकिन गेंद ऐज लेकर कीपर के दस्ताने में चली गई. इस मैच की पहली पारी में पंत 8 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस पंत को जमकर ट्रोल करने लगे और उनके गैर-जिम्मेदाराना कप्तान बताने लगे. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने पंत के लिए अजीबो-गरीब बातें लिखी हैं.
कैसा रहा अब तक मैच का हाल
इस मैच की बात करें तो, दूसरे दिन अपनी पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका ने 151.1 ओवर में 10 विकेट खोकर 489 रन बनाए. भारतीय टीम मैच के तीसरे दिन यानी अब तक 63 ओवर में 165 रनों पर 7 विकेट गंवा चुकी है. वाशिंगटन सुंदर 27 और कुलदीप यादव 11 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.
