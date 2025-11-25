IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में गंभीर स्थिति में भारत, हार से बचने के लिए अंतिम दिन चाहिए 522 रन
India vs South Africa 2nd Test: भारत को दक्षिण अफ्रीका से दूसरे टेस्ट मैच में जीत के लिए 549 रनों का लक्ष्य मिला है.
Published : November 25, 2025 at 9:36 AM IST|
Updated : November 25, 2025 at 4:14 PM IST
हैदराबाद: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है. दक्षिण अफ्रीका से जीत के लिए मिले 549 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 16 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना लिए हैं. अब भारत को जीत के लिए गुवाहाटी टेस्ट के अंतिम दिन 522 रनों की जरूरत है, जबकि अफ्रीका को 8 विकेट हासिल करने होंगे.
चौथा दिन : तीसरा सेशन
दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे सेशन के स्कोर 174 से पारी को आगे बढ़ाया और 78.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाकर अपनी पारी को घोषित कर दिया. अफ्रीका के लिए तीसरे सेशन में ट्रिस्टन स्टब्स 180 बॉल में 9 चौके और 1 छक्के के साथ 94 रनों की पारी खेली. वियान मुल्डर 5 चौकों की मदद से 35 रनों की पारी खेली.
Stumps on Day 4! 🌙— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 25, 2025
A powerful finish as #TheProteas Men strike twice in the final passage of play. 🇿🇦🤩
India ends on 27/2 after 15.5 overs, requiring a further 522 runs to win. 🏏 pic.twitter.com/lPbaZk2SOT
इसके बाद टीम इंडिया के 549 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की है. इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 17 रन जोड़े. भारत को पहला झटका यशस्वी जायसवाल (13) के रूप में लगा. इसके बाद केएल राहुल 6 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए. भारत के लिए साई सुदर्शन 2 और कुलदीप यादव 4 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर मौजूद हैं. इसके साथ ही भारत ने चौथे दिन के अंत तक 16 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना लिए हैं.
चौथा दिन : दूसरा सेशन
दक्षिण अफ्रीका ने लंच तक 70 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाए हैं. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर 508 रनों की बढ़त बना ली है. अब यहां से भारत की जीत काफी मुश्किल नजर आ रही है. चौथे दिन के दूसरे सेशन में अफ्रीका के लिए टोनी डी जोरजी ने 68 बॉल में 4 चौके और 1 छक्के के साथ 49 रनों की पारी खेली. जबकि ट्रिस्टन स्टब्स 155 बॉल में 5 चौकों के साथ 60 रन बनाकर नाबाद बने हुए हैं. उनका साथ वियान मुल्डर 29 दे रहे हैं. भारत के लिए दूसरे सेशन में एकमात्र विकेट जडेजा ने डी जोरजी के रूप में हासिल किया. इसके साथ ही उनके नाम दूसरी पारी में 4 विकेट भी हो गए हैं.
Lunch is called on Day 4. 🍽#TheProteas Men head into the break on 220/4 after 70 overs, with the lead stretching to 508 runs. 🇿🇦 pic.twitter.com/kOvudH0xya— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 25, 2025
चौथा दिन : पहला सेशन
दक्षिण अफ्रीका ने चौथे दिन के पहले सेशन की शुरुआत तीसरे दिन के स्कोर 26/0 से की. चाय तक चौथे दिन के पहले सेशन में अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर 40 ओवर में 107 रन बना लिए हैं. इसके साथ ही अफ्रीका की भारत पर अब तक कुल बढ़त 395 हो गई है. अफ्रीका के लिए एडन मार्करम ने 26, रियान रिकेल्टन ने 35 और कप्तान टेम्बा बावुमा ने 3 रन बनाए. चाय तक ट्रिस्टन स्टब्स 14 और टोनी डी जोरजी 21 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए हैं. भारत के लिए 2 विकेट रविंद्र जडेजा ने और एक विकेट वाशिंगटन सुंदर ने लिया.
Tea on Day 4⃣ 🫖#TeamIndia spinners bag the wickets in the day's first session with Ravindra Jadeja striking twice. 👌— BCCI (@BCCI) November 25, 2025
Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnrocG#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/69jIntM2oq
कैसा रहा अब तक मैच का हाल
इस मैच में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 151.1 ओवर में 10 विकेट खोकर 489 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय क्रिकेट टीम पहली पारी में तीसरे दिन 83.5 ओवर में 201 रनों पर ऑलआउट हो गई है. इसके साथ ही अफ्रीका ने भारत पर 288 रनों की बढ़त हासिल की थी. अब तक अफ्रीका ने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत पर अपनी लीड को 350 के पार पहुंचा दिया है.
भारत के लिए पहली पारी में यशस्वी जायसवाल टॉप स्कोरर रहे. उन्होंने 97 बॉल में 7 चौके और 1 छक्के के साथ 58 रनों की पारी खेली. उनके अलावा वाशिंगटन सुंदर ने 92 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के के साथ 48 रनों की पारी खेली. टीम के लिए केएल राहुल ने 22, साई सुदर्शन ने 15 और कुलदीप यादव ने 19 रनों का योगदान दिया. दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को जानसेन ने 6 और साइमन हार्मर ने 3 विकेट चटकाए.
Innings Break!#TeamIndia trail South Africa by 288 runs.— BCCI (@BCCI) November 24, 2025
Over to our bowlers in the second innings.
Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnrocG#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/qG9qEx4j94
इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के लिए पहली पारी में सेनुरन मुथुसामी 109 रनों की शतकीय पारी खेली. उन्होंने 206 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्कों के साथ 109 रन बनाए, जबकि मार्को जानसेन शतक लगाने से चूक गए. उन्होंने 91 बॉल में 6 चौके और 7 छक्कों के साथ 93 रन बनाए. भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट हासिल किए हैं.