ETV Bharat / sports

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में गंभीर स्थिति में भारत, हार से बचने के लिए अंतिम दिन चाहिए 522 रन

इसके बाद टीम इंडिया के 549 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की है. इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 17 रन जोड़े. भारत को पहला झटका यशस्वी जायसवाल (13) के रूप में लगा. इसके बाद केएल राहुल 6 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए. भारत के लिए साई सुदर्शन 2 और कुलदीप यादव 4 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर मौजूद हैं. इसके साथ ही भारत ने चौथे दिन के अंत तक 16 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना लिए हैं.

चौथा दिन : तीसरा सेशन दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे सेशन के स्कोर 174 से पारी को आगे बढ़ाया और 78.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाकर अपनी पारी को घोषित कर दिया. अफ्रीका के लिए तीसरे सेशन में ट्रिस्टन स्टब्स 180 बॉल में 9 चौके और 1 छक्के के साथ 94 रनों की पारी खेली. वियान मुल्डर 5 चौकों की मदद से 35 रनों की पारी खेली.

हैदराबाद: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है. दक्षिण अफ्रीका से जीत के लिए मिले 549 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक 16 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना लिए हैं. अब भारत को जीत के लिए गुवाहाटी टेस्ट के अंतिम दिन 522 रनों की जरूरत है, जबकि अफ्रीका को 8 विकेट हासिल करने होंगे.

चौथा दिन : दूसरा सेशन

दक्षिण अफ्रीका ने लंच तक 70 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाए हैं. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर 508 रनों की बढ़त बना ली है. अब यहां से भारत की जीत काफी मुश्किल नजर आ रही है. चौथे दिन के दूसरे सेशन में अफ्रीका के लिए टोनी डी जोरजी ने 68 बॉल में 4 चौके और 1 छक्के के साथ 49 रनों की पारी खेली. जबकि ट्रिस्टन स्टब्स 155 बॉल में 5 चौकों के साथ 60 रन बनाकर नाबाद बने हुए हैं. उनका साथ वियान मुल्डर 29 दे रहे हैं. भारत के लिए दूसरे सेशन में एकमात्र विकेट जडेजा ने डी जोरजी के रूप में हासिल किया. इसके साथ ही उनके नाम दूसरी पारी में 4 विकेट भी हो गए हैं.

चौथा दिन : पहला सेशन

दक्षिण अफ्रीका ने चौथे दिन के पहले सेशन की शुरुआत तीसरे दिन के स्कोर 26/0 से की. चाय तक चौथे दिन के पहले सेशन में अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर 40 ओवर में 107 रन बना लिए हैं. इसके साथ ही अफ्रीका की भारत पर अब तक कुल बढ़त 395 हो गई है. अफ्रीका के लिए एडन मार्करम ने 26, रियान रिकेल्टन ने 35 और कप्तान टेम्बा बावुमा ने 3 रन बनाए. चाय तक ट्रिस्टन स्टब्स 14 और टोनी डी जोरजी 21 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए हैं. भारत के लिए 2 विकेट रविंद्र जडेजा ने और एक विकेट वाशिंगटन सुंदर ने लिया.

कैसा रहा अब तक मैच का हाल

इस मैच में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 151.1 ओवर में 10 विकेट खोकर 489 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय क्रिकेट टीम पहली पारी में तीसरे दिन 83.5 ओवर में 201 रनों पर ऑलआउट हो गई है. इसके साथ ही अफ्रीका ने भारत पर 288 रनों की बढ़त हासिल की थी. अब तक अफ्रीका ने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत पर अपनी लीड को 350 के पार पहुंचा दिया है.

भारत के लिए पहली पारी में यशस्वी जायसवाल टॉप स्कोरर रहे. उन्होंने 97 बॉल में 7 चौके और 1 छक्के के साथ 58 रनों की पारी खेली. उनके अलावा वाशिंगटन सुंदर ने 92 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के के साथ 48 रनों की पारी खेली. टीम के लिए केएल राहुल ने 22, साई सुदर्शन ने 15 और कुलदीप यादव ने 19 रनों का योगदान दिया. दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को जानसेन ने 6 और साइमन हार्मर ने 3 विकेट चटकाए.

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के लिए पहली पारी में सेनुरन मुथुसामी 109 रनों की शतकीय पारी खेली. उन्होंने 206 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्कों के साथ 109 रन बनाए, जबकि मार्को जानसेन शतक लगाने से चूक गए. उन्होंने 91 बॉल में 6 चौके और 7 छक्कों के साथ 93 रन बनाए. भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट हासिल किए हैं.