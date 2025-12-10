ETV Bharat / sports

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच मुल्लांपुर में मुकाबला, जानिए पिच रिपोर्ट के साथ मैदान के टी20 रिकॉर्ड

भारत बनाम साउथ अफ्रीका टी20 ( IANS )

हैदराबाद: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यू चढ़ीगड़ में खेला जाएगा. ये मैच मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस 6:30 बजे होगा. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास एडन मार्करम की टीम को हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने का मौका होगा. उससे पहले आज हम आपको मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम के टी20 रिकॉर्ड के बारे में बताने वाले हैं. मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए मददगार साबित होती है. यहां की पिच पर तेज उछाल और गति प्राप्त होती है. वहीं बल्लेबाज तेज आउटफील्ड का फायदा उठाते हैं. ऐसे में इस पिच पर हाई स्कोरिंग मैच होने की संभावना है. इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनना अच्छा विकल्प होगा, इस पिच पर रनों का पीछा करना आसान नहीं है.