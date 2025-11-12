ETV Bharat / sports

भारत को लगा झटका, पहले टेस्ट से बाहर हुआ स्टार ऑलराउंडर, इस तूफानी बल्लेबाज को मिलेगा मौका

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ( IANS )

हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन में पहला टेस्ट मैच खेला जाने वाला है. इस मैच से पहले इंडियन क्रिकेट टीम को दोहरा झटका लगा है. टीम इंडिया ने पहले टेस्ट के लिए एक धाकड़ खिलाड़ियों को खो दिया है. अब ये खिलाड़ी पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग-11 में नजर नहीं आने वाले हैं. ये प्लेयर कौन हैं, आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं. इस स्टार खिलाड़ी को मिलेगा मौका

भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके तहत पहले टेस्ट की इलेवन-11 से तेज गेंदबाज स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर होना पड़ेगा. इसके साथ ही उन्होंने पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग-11 में ध्रुव जुरेल को शामिल करने की बात भी कही है. इससे कई फैंस को लग रहा है कि कोलकाता टेस्ट से ऋषभ पंत बाहर हो सकते हैं. रयान टेन डोशेट ने बुधवार को पुष्टि की कि, ध्रुव जुरेल शुक्रवार से ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के साथ प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे. इससे उन्होंने साफ कर दिया है कि पंत और ध्रुव दोनों प्लेइंग-11 का हिस्सा होंगे. वेस्टइंडीज सीरीज में अपना पहला टेस्ट शतक लगाने के बाद जुरेल को पिछले हफ्ते बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत ए के लिए नाबाद 132 और नाबाद 127 रन बनाने का इनाम मिल सकता है.