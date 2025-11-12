ETV Bharat / sports

भारत को लगा झटका, पहले टेस्ट से बाहर हुआ स्टार ऑलराउंडर, इस तूफानी बल्लेबाज को मिलेगा मौका

India vs South Africa 1st Test: ईडन गार्डन टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग-11 में अहम बदलाव हो सकते हैं. आइए इस बारे में जानें...

India vs South Africa 1st Test
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2025 at 4:12 PM IST

|

Updated : November 12, 2025 at 4:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन में पहला टेस्ट मैच खेला जाने वाला है. इस मैच से पहले इंडियन क्रिकेट टीम को दोहरा झटका लगा है. टीम इंडिया ने पहले टेस्ट के लिए एक धाकड़ खिलाड़ियों को खो दिया है. अब ये खिलाड़ी पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग-11 में नजर नहीं आने वाले हैं. ये प्लेयर कौन हैं, आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं.

इस स्टार खिलाड़ी को मिलेगा मौका
भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके तहत पहले टेस्ट की इलेवन-11 से तेज गेंदबाज स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर होना पड़ेगा. इसके साथ ही उन्होंने पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग-11 में ध्रुव जुरेल को शामिल करने की बात भी कही है. इससे कई फैंस को लग रहा है कि कोलकाता टेस्ट से ऋषभ पंत बाहर हो सकते हैं.

रयान टेन डोशेट ने बुधवार को पुष्टि की कि, ध्रुव जुरेल शुक्रवार से ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के साथ प्लेइंग इलेवन में शामिल होंगे. इससे उन्होंने साफ कर दिया है कि पंत और ध्रुव दोनों प्लेइंग-11 का हिस्सा होंगे. वेस्टइंडीज सीरीज में अपना पहला टेस्ट शतक लगाने के बाद जुरेल को पिछले हफ्ते बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत ए के लिए नाबाद 132 और नाबाद 127 रन बनाने का इनाम मिल सकता है.

पंत दाहिने पैर में फ्रैक्चर के बाद वापसी के बावजूद जुरेल के प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने पर संदेह था, लेकिन उनकी अच्छी बल्लेबाजी फॉर्म के कारण उन्होंने अपनी जगह बरकरार रखी है. जुरेल और पंत ने प्लेइंग इलेवन में एकमात्र बार पर्थ में 2024/25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट में एक साथ खेला था.

टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका
इसके साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी का पहले टेस्ट से बाहर होना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका हो सकता है. नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हो गए थे. तब से अब तक वो पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं. ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वो पहले टेस्ट को मिस करेंगे.

रयान टेन डोशेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मुझे नहीं लगता कि आप उसे इस टेस्ट के लिए बाहर रख सकते हैं. बस यही एक छोटा सा जवाब है लेकिन जाहिर है आप सिर्फ 11 ही चुन सकते हैं. इसलिए किसी और को बाहर बैठना होगा. मुझे लगता है कि हमें संयोजन का अच्छा अंदाजा है. पिछले छह महीनों में ध्रुव ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, पिछले हफ्ते बैंगलोर में दो शतक जड़े हैं, उसे देखते हुए उनका इस हफ्ते खेलना तय है.

उन्होंने यह भी कहा कि, जुरेल का खेलना तय है इसलिए तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता प्रोटियाज के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे. नीतीश के मामले में हमारा रुख बिल्कुल नहीं बदला है. वह इस हफ्ते होने वाले टेस्ट मैच से बाहर हो सकता है'.

ये खबर भी पढ़ें : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन 2 भारतीय गेंदबाजों पर होगा दारोमदार, देखें इनके हैरतअंगेज आंकड़े
Last Updated : November 12, 2025 at 4:34 PM IST

TAGGED:

IND VS SA
DHRUV JUREL
RISHABH PANT
NITISH KUMAR REDDY
INDIA VS SOUTH AFRICA 1ST TEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे बना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद? जिसने कभी नरेंद्र मोदी को दी थी मारने की धमकी

लाल किला ब्लास्ट मामला: सामने आया पुलवामा कनेक्शन, जानें कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

'मिसाल बना बिहार चुनाव..' 243 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक वोटिंग, आयोग ने सराहा

दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.