IND vs SA: भारत की पहले वनडे में कैसी होगी प्लेइंग-11? इन 2 खिलाड़ियों के बीच होगी माथापच्ची

हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाने वाला है. ये मैच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखने का फैंस के पास एक और मौका होगा. उससे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं कि पहले वनडे मैच में भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्लेइंग-11 कैसी होगी.

भारत के टॉप ऑर्डर में होगा बदलाव

इस सीरीज में शुभमन गिल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में गर्दन में चोट लगा बैठे थे . ऐसे में रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल नजर आ सकते हैं. ऋतुराज गायकवाड़ भी एक ओपनिंग का विकल्प हैं लेकिन उन्हें शायद ही मौका मिल पाए. टीम के लिए विराट कोहली नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे. लेकिन चोटिल होने के चलते सीरीज से बाहर हुए श्रेयस अय्यर की जगह पर कौन खेलेगा ये बड़ा सवाल है. ऐसे में यहां भी टीम में फेर बदल हो सकता है.