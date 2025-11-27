IND vs SA: भारत की पहले वनडे में कैसी होगी प्लेइंग-11? इन 2 खिलाड़ियों के बीच होगी माथापच्ची
India vs South Africa 1st ODI : भारत केएल राहुल की कप्तानी में रांची में पहला वनडे मैच खेलेगा, उसमें भारतीय प्लेइंग-11 कैसी होगी, जानिए...
Published : November 27, 2025 at 4:32 PM IST
हैदराबाद: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाने वाला है. ये मैच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखने का फैंस के पास एक और मौका होगा. उससे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं कि पहले वनडे मैच में भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्लेइंग-11 कैसी होगी.
भारत के टॉप ऑर्डर में होगा बदलाव
इस सीरीज में शुभमन गिल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में गर्दन में चोट लगा बैठे थे . ऐसे में रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल नजर आ सकते हैं. ऋतुराज गायकवाड़ भी एक ओपनिंग का विकल्प हैं लेकिन उन्हें शायद ही मौका मिल पाए. टीम के लिए विराट कोहली नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे. लेकिन चोटिल होने के चलते सीरीज से बाहर हुए श्रेयस अय्यर की जगह पर कौन खेलेगा ये बड़ा सवाल है. ऐसे में यहां भी टीम में फेर बदल हो सकता है.
चौथे नंबर के लिए दो खिलाड़ी होंगे दावेदार
भारत के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पहली पसंद हो सकते हैं. वहीं पारी की शुरुआत करने वाले रुतुराज गायकवाड़ को भी मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया जा सकता है लेकिन उसके चांस कम नजर आते हैं.
कप्तान केएल राहुल टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज पांचवें स्थान पर नजर आएंगे. इसके बाद छठे नंबर पर वाशिंगटन सुंदर और सातवें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिल सकता है. नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा खेल सकते हैं. 9वें स्थान पर कुलदीप यादव, 10वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह और 11वें स्थान पर अर्शदीप सिंह नजर आ सकते हैं.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की प्लेइंग-11
- रोहित शर्मा
- यशस्वी जायसवाल
- विराट कोहली
- तिलक वर्मा/रुतुराज गायकवाड़
- केएल राहुल (कप्तान/ विकेटकीपर)
- वाशिंगटन सुंदर
- नीतीश कुमार रेड्डी
- रविंद्र जडेजा
- कुलदीप यादव
- अर्शदीप सिंह
- जसप्रीत बुमराह
