IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को होगा कांटे का मुकाबला, जानिए कहां देखें लाइव?

हैदराबाद: क्रिकेट के मैदान पर जब-जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाता है, तब-तब दुनिया भर के क्रिकेट फैंस उनसे मजे के साथ देखते हैं. ये दोनों चिर प्रतिद्वंदी देश आपस में जब एक दूसरे से क्रिकेट की पिच पर भिड़ते हैं तो रोमांच चरम पर ही होता है. भारत-पाकिस्तान का मैच चाहें सीनियर टीमों के बीच हों या फिर जूनियर टीमों के बीच हों दोनों देशों के फैंस के बीच क्रेज उतना ही होता है.

अब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मुकाबला खेला जाने वाला है. इस मैच को लेकर भी फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है. क्रिकेट लवर्स जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि, ये मैच कब, कहां और कितने वाले से खेला जाने वाला है. वो इस मैच का लाइव प्रसारण कहां पर देख सकते हैं. तो आज हम आपको इस बारे में ही बताने वाले हैं.

कब होगा भारत-पाकिस्तान के बीच मैच

दरअसल, इन दिनों दुबई में अंडर-19 एशिया कप 2025, वनडे फॉर्मेट में खेला जा रहा है. इसमें भारत की अंडर-19 टीम आयुष मात्रे की कप्तानी में हिस्सा ले रही है. इस टीम में वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा भारतीय स्टार भी मौजूद हैं. ऐसे में 14 दिसंबर यानी की रविवार को इंडिया-अंडर-19 का मुकाबला पाकिस्तान अंडर-19 से होने वाला है.

कितने बजे शुरू होगा भारत-पाकिस्तान मैच

पाकिस्तान और भारत के बीच ये मुकाबला दुबई के लोकल टाइम के अनुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा. इसके साथ ही भारत में ये मैच सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा. ये में आईसीसी अकादमी दुबई में खेला जाएगा. पाकिस्तान की कप्तानी फरहान यूसुफ और भारत की कप्तानी आयुष मात्रे करेंगे.