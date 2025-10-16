भारत-पाकिस्तान मुकाबले ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बना अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच
भारत-पाकिस्तान मैच में नया रिकॉर्ड बनाया है. ये मैच सबसे ज्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला मुकाबला बन गया है.
हैदराबाद : आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण ने मैदान पर कई रोमांच पेश किए हैं और यह उत्साह रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों की संख्या में भी तब्दील हुआ है, जैसा कि आईसीसी और जियो हॉटस्पॉट द्वारा संयुक्त रूप से जारी आंकड़ों से पता चलता है.
वर्ल्ड कप में दर्शकों ने बिखेरा जलवा
टूर्नामेंट के पहले 13 मैचों को 6 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने देखा है. 2022 संस्करण से पांच गुना ज्यादा है. जबकि कुल देखने का समय बढ़कर 7 अरब मिनट हो गया, जो पिछले टूर्नामेंट से 12 गुना ज्यादा है.
भारत-पाकिस्तान मुकाबले में टूटे रिकॉर्ड
5 अक्टूबर को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और यह अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच बन गया, जिसने 2.84 करोड़ दर्शकों को आकर्षित किया और 1.87 अरब मिनट का देखने का समय अर्जित किया. गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में लगातार दो जीत दर्ज कीं थीं.
भारत-ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता 12 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में भी नए मुकाम पर पहुंची, जहां जियो हॉटस्टार पर 48 लाख दर्शकों ने इसे देखा, जो महिला क्रिकेट के लिए एक और उच्चतम स्तर था. टेलीविजन के आंकड़ों ने महिला क्रिकेट के प्रति प्रशंसकों की बढ़ती दिलचस्पी को और उजागर किया, जिसमें भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला ICC महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग वाला लीग-स्टेज मैच बनकर उभरा है.
दर्शकों की तुलना में हुआ बड़ा इजाफा
टूर्नामेंट के पहले 11 मैचों, में श्रीलंका, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के मुकाबले शामिल हैं. इनको कुल मिलाकर 7.2 करोड़ दर्शकों ने देखा, जो पिछले संस्करण की तुलना में 166% की वृद्धि है, जबकि कुल दर्शकों की संख्या 327% बढ़कर 6.3 अरब हो गई.
दीप्ति शर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्नेह राणा व अमनजोत कौर के उपयोगी योगदान की बदौलत भारत ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के अपने पहले मैच में श्रीलंका को हरा दिया. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से भारत को हरा मिली. भारत के लिए हर मैच जीतना लगभग अनिवार्य हो गया है.
