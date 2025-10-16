ETV Bharat / sports

भारत-पाकिस्तान मुकाबले ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बना अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच

भारत बनाम पाकिस्तान ( IANS )

हैदराबाद : आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण ने मैदान पर कई रोमांच पेश किए हैं और यह उत्साह रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों की संख्या में भी तब्दील हुआ है, जैसा कि आईसीसी और जियो हॉटस्पॉट द्वारा संयुक्त रूप से जारी आंकड़ों से पता चलता है. वर्ल्ड कप में दर्शकों ने बिखेरा जलवा

टूर्नामेंट के पहले 13 मैचों को 6 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने देखा है. 2022 संस्करण से पांच गुना ज्यादा है. जबकि कुल देखने का समय बढ़कर 7 अरब मिनट हो गया, जो पिछले टूर्नामेंट से 12 गुना ज्यादा है. भारत-पाकिस्तान मुकाबले में टूटे रिकॉर्ड

5 अक्टूबर को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और यह अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच बन गया, जिसने 2.84 करोड़ दर्शकों को आकर्षित किया और 1.87 अरब मिनट का देखने का समय अर्जित किया. गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में लगातार दो जीत दर्ज कीं थीं.