ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगा IND vs PAK मैच! सुपर-8 में दोनों टीमों को करना होगा ये काम

कोलंबो में इंडिया की शानदार जीत हाल ही में कोलंबो में हुए मैच में टीम इंडिया ने अपना कमाल दिखाया. पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने 175 रन का बड़ा स्कोर बनाया. ईशान किशन ने 77 रन बनाकर खास तौर पर शानदार प्रदर्शन किया. बाद में, 176 रन का टारगेट लेकर मैदान में उतरी पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में सिर्फ 114 रन पर ढेर हो गई. हार्दिक पांड्या, बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने दो-दो विकेट लेकर पाकिस्तान का भरोसा तोड़ा. इस 61 रन की जीत ने भारत की सुपर 8 में जगह पक्की कर दी.

ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था. जिससे ये साफ हो गया था कि दोनों टीमों के बीच बहुत ज्यादा फर्क है और पाकिस्तान को भारत पर जीत हासिल करने के लिए चमत्कार की जरूरत होगी. लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि क्या ये दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने आ सकती है या नहीं?

IND VS PAK T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला क्रिकेट की दुनिया में एक हाई-वोल्टेज मुकाबला होता है. फैंस एक बार उस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या ये टीमें, जो इस वर्ल्ड कप में एक बार पहले ही एक-दूसरे से भिड़ चुकी हैं, फिर से भिड़ेंगी. हालांकि सुपर-8 का फिक्सचर देखने से पता चलता है कि ऐसा होने का चांस है.

सुपर 8 में पाकिस्तान की चुनौतियां

पाकिस्तान को सुपर 8 में मजबूत टीमों का सामना करना है. ग्रुप टू में मौजूद पाकिस्तान को सुपर 8 में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों का सामना करना है. अगर वे इस ग्रुप में टॉप दो पोजीशन पर रहते हैं, तो ही उन्हें सेमीफाइनल में जाने का मौका मिलेगा. इसका मतलब है कि सुपर 8 का हर मैच हर टीम के लिए फाइनल जैसा है. अगर वे लगातार जीत हासिल करते हैं, तो ही पाकिस्तान का फिर से भारत से मुकाबला होने का सीन बनेगा.

सुपर 8 में इंडिया के विरोधी

दूसरी तरफ, इंडिया सुपर 8 में ग्रुप वन में है और वो साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से मुकबाला करेगा. टीम इंडिया, जो पहले से ही शानदार फॉर्म में है, के पास इस ग्रुप में टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जाने का अच्छा मौका है. इंडिया ईडन गार्डन्स से अहमदाबाद तक जो मैच खेलेगा, वे फैंस को असली एंटरटेनमेंट देने वाले हैं.

क्या टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगा IND vs PAK मैच? (AP)

क्या फिर से होगा IND vs PAK?

भारत-पाकिस्तान मैच, जिसका फैंस फिर से होने की उम्मीद कर रहे हैं, उसके लिए दोनों टीमों को सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचना होगा. अगर इंडिया अपने ग्रुप में टॉप पर रहता है और पाकिस्तान अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहता है, तो दोनों टीमें सेमीफाइनल में एक-दूसरे का सामना करेंगी. या अगर दोनों टीमें सेमीफाइनल में दूसरी टीमों का सामना करती हैं और सेमीफाइनल जीत जाती हैं, तो हम फाइनल में महामुकाबला देख सकते हैं. अगर ये दोनों टीमें फाइनल में मिलती हैं, तो फिर ये खिताबी मुकाबला कोलंबो, श्रीलंका में होगा.

क्या पाकिस्तान को फिर लगेगा झटका?

अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ समय से भारत पाकिस्तान पर पूरी तरह हावी रहा है. हाल के 9 T20 मैचों में टीम इंडिया ने 8 बार जीत हासिल की है. पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच जीता है. इन रिकॉर्ड्स के आधार पर फैंस को भरोसा है कि भारत उसे एक और झटका देगा, भले ही उसका सामना सेमीफाइनल या फाइनल में पाकिस्तान से हो. इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में मिलती हैं, तो यह इस वर्ल्ड कप का हाईलाइट होगा. हालांकि, भारत और पाकिस्तान के दोबारा मिलने की संभावना फिलहाल पाकिस्तान के हाथ में है. देखना होगा कि पाकिस्तानी टीम वह जादू चला पाती है या नहीं और सेमीफाइनल में भारत को चुनौती देती है या नहीं.