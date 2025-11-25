ETV Bharat / sports

भारत और पाकिस्तान के बीच कब होगा अगला मुकाबला, जानिए तारीख और स्थान

भारत और पाकिस्तान ( ANI )

हैदराबाद : भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को देखने के लिए दुनिया भर के सभी फैंस उत्सुक रहते हैं. इन दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच क्रिकेट जब खेला जाता है तो लाखों-करोड़ों दिलों की धड़कन तेज हो जाती है. भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच जब-जब कोई मुकाबला खेला जाता है कोई न कोई बवाल खड़ा हो जाता है. अब एक बार फिर ये दोनों टीमों भिड़ने वाली हैं. तो आज हम आपको बताने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच अगला मैच कब और कहां होने वाला है. इस साल के एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन बड़े मैच जीते थे, जिसमें मैदान के अंदर और बाहर भी काफी विवाद हुआ था. अब आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान की टक्कर होगी. भारत टूर्नामेंट का अपना तीसरा मैच पाकिस्तान के साथ खेलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान को यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड के साथ ग्रुप में रखा गया है. भारत और पाकिस्तान (ANI) जानिए कब और कहां होगा भारत पाकिस्तान का मैच

दरअसल, भारत और पाकिस्तान अगले साल 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के मैच में में एक-दूसरे से भिड़ने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये दोनों टीमें लीग स्टेज में एक दूसरे के साथ मैच खेलती हुई नजर आईं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आधिकारिक शेड्यूल आने से पहले ही पाकिस्तान और भारत की मैच की तारीख सामने आ गई है, जो की 15 फरवरी है.