IND vs NZ पहला टेस्ट: राहुल और जायसवाल का अर्धशतक, तोड़ा 32 साल पुराना रिकॉर्ड
दोनों खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिद्धू और नयन मोंगिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
Published : November 20, 2026 at 12:00 PM IST
वेलिंगटन (न्यूज़ीलैंड): वेलिंगटन टेस्ट के पहले दिन हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स की शानदार बल्लेबाजी के बाद, आज भारतीय टीम ने खेल के दूसरे दिन अच्छी शुरुआत की. टीम के दोनों ओपनर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने अपनी बल्लेबाजी के जलवे बिखेरे.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने अर्धशतक जमाए. दोनों की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत का स्कोर 159/1 रहा.
न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए
न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत 243/5 के स्कोर से की, जिसमें ग्लेन फिलिप्स शतक से सिर्फ छह रन दूर थे. निकोल्स और फिलिप्स की जोड़ी ने छठे विकेट के लिए 43 रन और जोड़े, जिसके बाद फिलिप्स शतक पूरा करने के बाद आउट हो गए. उन्होंने 216 गेंदों पर 118 रनों की पारी खेली.
फिलिप्स ने बल्लेबाजी करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया. वह एक ही कैलेंडर वर्ष में भारत के खिलाफ तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. निकोलस एक छोर से रन बनाते रहे, जबकि निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी थोड़ा-बहुत योगदान दिया, जिससे टीम स्कोरबोर्ड पर 368 रन तक पहुंच सकी. निकोलस 175 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 21 बाउंड्री शामिल थीं.
A solid opening stand gives India a strong start in their pursuit of New Zealand’s first-innings total 👊 #WTC27 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/qexuyiIGNK— ICC (@ICC) November 20, 2026
भारत की ठोस शुरुआत
भारत की ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने 167 गेंदों में 130 रनों की साझेदारी की. जायसवाल 89 गेंदों में 16 बाउंड्री की मदद से 85 रन बनाकर आउट हुए और पवेलियन लौट गए. देवदत्त पडिक्कल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और दिन का खेल खत्म होने तक टिके रहे, जिससे भारत ने दूसरे दिन का खेल 159/1 के स्कोर पर समाप्त किया. केएल राहुल 52 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि पडिक्कल 16 रन पर खेल रहे थे.
A solid Day 2 for #TeamIndia 🇮🇳 159/1 at Stumps in Wellington, with KL Rahul (52*) and Devdutt Padikkal (16*) unbeaten in the middle 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/9YuidOXC6D— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
भारतीय ओपनरों ने 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
भारतीय ओपनिंग जोड़ी, जायसवाल और राहुल ने 32 साल बाद न्यूजीलैंड की धरती पर एक टेस्ट मैच में पहले विकेट के लिए 100 से ज्यादा रन जोड़े. इससे पहले, 1994 में हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ, भारतीय टीम के लिए नयन मोंगिया और नवजोत सिंह सिद्धू ने दूसरी पारी में 102 रनों की ओपनिंग साझेदारी की थी. इसके अलावा, न्यूजीलैंड में भारतीय ओपनर्स के बीच 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी के अब तक केवल चार ही मामले देखने को मिले हैं.
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