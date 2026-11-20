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IND vs NZ पहला टेस्ट: राहुल और जायसवाल का अर्धशतक, तोड़ा 32 साल पुराना रिकॉर्ड

केएल राहुल ने अर्धशतक लगाया। ( AP )

वेलिंगटन (न्यूज़ीलैंड): वेलिंगटन टेस्ट के पहले दिन हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स की शानदार बल्लेबाजी के बाद, आज भारतीय टीम ने खेल के दूसरे दिन अच्छी शुरुआत की. टीम के दोनों ओपनर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने अपनी बल्लेबाजी के जलवे बिखेरे.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने अर्धशतक जमाए. दोनों की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत भारत का स्कोर 159/1 रहा.

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए

न्यूजीलैंड ने दिन की शुरुआत 243/5 के स्कोर से की, जिसमें ग्लेन फिलिप्स शतक से सिर्फ छह रन दूर थे. निकोल्स और फिलिप्स की जोड़ी ने छठे विकेट के लिए 43 रन और जोड़े, जिसके बाद फिलिप्स शतक पूरा करने के बाद आउट हो गए. उन्होंने 216 गेंदों पर 118 रनों की पारी खेली. फिलिप्स ने बल्लेबाजी करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया. वह एक ही कैलेंडर वर्ष में भारत के खिलाफ तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. निकोलस एक छोर से रन बनाते रहे, जबकि निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी थोड़ा-बहुत योगदान दिया, जिससे टीम स्कोरबोर्ड पर 368 रन तक पहुंच सकी. निकोलस 175 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 21 बाउंड्री शामिल थीं.