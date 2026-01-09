ETV Bharat / sports

IND vs NZ: तिलक वर्मा पहले तीन T20I से बाहर, BCCI ने जारी किया अपडेट

तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के पहले तीन T20I मैच नहीं खेल पाएंगे.

TILAK VERMA
तिलक वर्मा (File Photo (ANI))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 9, 2026 at 2:15 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली पांच मैचों की सीरीज के पहले तीन T20I से बाहर हो गए हैं. इस संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट किया है.

बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि तिलक वर्मा सीरीज के पहले तीन मैच नहीं खेल पाएंगे और आखिरी दो मैचों में उनकी मौजूदगी ट्रेनिंग और स्किल फेज में उनकी प्रोग्रेस पर निर्भर करेगी. बीसीसीआई (BCCI) की तरफ से जारी बयान में उनकी वापसी की कोई खास तारीख या चोट की वजह नहीं बताई गई. रिलीज में बताया गया कि पेट की समस्या के लिए उनकी सर्जरी हुई है और उनकी हालत पहले से ठीक है.

बीसीसीआई की तरफ से जारी की गई रिलीज में आगे कहा गया कि टीम के बल्लेबाज तिलक वर्मा की पेट को कुछ दिक्कत थी, जिसके चलते बुधवार, 7 जनवरी को राजकोट में एक सर्जरी हुई हैं. उन्हें गुरुवार सुबह हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वे शुक्रवार को हैदराबाद वापस जाने वाले हैं. उनकी हालत एकदम ठीक है. तिलक फिजिकल ट्रेनिंग फिर से शुरू करेंगे और जब वह पूरी तरह ठीक से हो जाएंगे और घाव भर जाएगा, तो वे धीरे-धीरे स्किल-बेस्ड एक्टिविटीज दोबारा शुरू करेंगे.

टीम में तिलक की गैरमौजूदगी बहुत खलेगी क्योंकि भारतीय टीम के पास मिडिल ऑर्डर में एक अच्छी तरह से सेट लेफ्ट-हैंडेड बैटिंग ऑप्शन की कमी हो जाएगी. बता दें, उन्होंने अलग-अलग पोजिशन पर बैटिंग करने की काबिलियत दिखाई है, साथ ही इनिंग्स को स्टेबिलिटी देने का भी काम किया है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होगी. दूसरा मैच 23 जनवरी को रायपुर और 25 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा. सीरीज के आखिरी दो मैच 28 जनवरी को विशाखापत्तनम में और 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे. न्यूजrलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद, भारत 7 फरवरी को USA के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में अपना कैंपेन शुरू करेगा.

