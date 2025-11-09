भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में किस खिलाड़ी ने डाला सबसे ज्यादा 'इम्पैक्ट', जानिए नाम
India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई टी20 सीरीज में किस भारतीय प्लेयर का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा. आइए जानते हैं...
Published : November 9, 2025 at 4:07 PM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से हरा दिया है. इस सीरीज में अभिषेक शर्मा ने बल्ले के साथ कमाल का प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया. अभिषेक ने 5 मैचों में 1 अर्धशतक के साथ 163 रन बनाए. उनके अलावा टीमें में एक ऐसा खिलाड़ी भी मौजूद रहा, जिसने कुछ मैच ही खेले लेकिन टीम पर काफी प्रभाव डाला है.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी ने छोड़ा इम्पैक्ट
वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वाशिंगटन सुंदर हैं. उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज में भारत की जीत में उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया है. दरअसल बीसीसीआई ने ड्रेसिंग रूम से एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो शेयर किया, जिसके कैप्शन में लिखा था, 'उन्होंने हर चुनौती का सामना शांति और निरंतरता के साथ किया'.
अवार्ड मिलने के बाद क्या बोली वाशिंगटन सुंदर
टीम ऑपरेशंस मैनेजर राहिल ख्वाजा ने सुंदर को ये अवार्ड दिया. 26 साल के ऑलराउंडर ने मेडल मिलने के बाद कहा, 'यहां आकर ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मौका मिलना बहुत अच्छा है और टीम की जीत में योगदान देकर मुझे बहुत खुशी हो रही है. उनसे (ख्वाजा) ये मेडल पाना बहुत अच्छा लग रहा है. हम जानते हैं कि वह (ख्वाजा) हर दिन कितना काम करते हैं ताकि हमारे बहुत से काम आसान हो जाएं'.
सुंदर ने तीसरे टी20 में पांच विकेट से मिली जीत में नाबाद 49 रन बनाए थे. जिसके बाद चौथे मैच में 2.5 ओवर में 3 विकेट हासिल किए. सुंदर ने 3 मैचों की 2 पारियों में 61 रन बनाए. भारत अब 14 नवंबर से शुरू होने वाली मल्टी-फॉर्मेट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा. इस रेड बॉल सीरीज में भी वाशिंगटन सुंदर अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे. जहां वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में गेंद और बल्ले के साथ धमाल मचाएंगे.
