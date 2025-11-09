ETV Bharat / sports

भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज में किस खिलाड़ी ने डाला सबसे ज्यादा 'इम्पैक्ट', जानिए नाम

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ( IANS )

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से हरा दिया है. इस सीरीज में अभिषेक शर्मा ने बल्ले के साथ कमाल का प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया. अभिषेक ने 5 मैचों में 1 अर्धशतक के साथ 163 रन बनाए. उनके अलावा टीमें में एक ऐसा खिलाड़ी भी मौजूद रहा, जिसने कुछ मैच ही खेले लेकिन टीम पर काफी प्रभाव डाला है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी ने छोड़ा इम्पैक्ट वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि वाशिंगटन सुंदर हैं. उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज में भारत की जीत में उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया है. दरअसल बीसीसीआई ने ड्रेसिंग रूम से एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो शेयर किया, जिसके कैप्शन में लिखा था, 'उन्होंने हर चुनौती का सामना शांति और निरंतरता के साथ किया'.