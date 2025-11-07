IND vs AUS: भारत के स्टार ऑलराउंडर ने हासिल किया खास मुकाम, गेंद से मचाया धमाल
India vs Australia: भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए ऑलराउंडर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में खास उपलब्धि हासिल की है.
Published : November 7, 2025 at 9:40 AM IST
हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीते गुरुवार को पांच मैचों की सीरीज का चौथा टी20 मैच खेला गया. इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली. इस मैच में सुंदर ने गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन किया और विरोधी टीम के बल्लेबाजों के गेंद से होश उड़ाएं.
सुंदर ने हासिल किया खास मुकाम
इस मैच में 168 रनों का बचाव करते हुए सुंदर ने शानदार स्पैल डाला. उन्होंने 1.2 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और 3 विकेट चटकाए. इसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में अपने 50 विकेट पूरे कर लिए. वो ऐसा करने वाले भारत के 11वें गेंदबाज बन गए हैं. वो सिर्फ रविंद्र जडेजा (54) से पीछे हैं. सुंदर के नाम 2017 से लेकर 2025 तक 56 मैचों की 53 पारियों में 51 विकेट दर्ज हैं.
✌️ in ✌️@Sundarwashi5 into the act now 😎— BCCI (@BCCI) November 6, 2025
He also completes 5⃣0⃣ wickets in T20Is 👏
Updates ▶ https://t.co/OYJNZ57GLX #TeamIndia | #AUSvIND pic.twitter.com/exzSydL4dX
सुंदर ने चटकाए ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट
वाशिंगटन सुंदर ने इस मैच में तीन महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए. उन्होंने पहले मार्कस स्टोइनिस (17) को एलबीडब्ल्यू आउट किया. इसके बाद उन्होंने जेवियर बार्टलेट (0) को कॉट एंड बोल्ड किया. सुदंर ने अपना तीसरा विकेट एडम जम्पा (0) के रूप में हासिल किया. जम्पा को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराके उन्होंने भारत को 48 रनों से मैच जीता दिला.
भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
|खिलाड़ी
|विकेट
|बेस्ट प्रदर्शन
|अर्शदीप सिंह
|105
|4/9
|जसप्रीत बुमराह
|99
|3/7
|हार्दिक पांड्या
|98
|4/16
|युवेंद्र चहल
|96
|6/25
|भुवनेश्वर कुमार
|90
|5/4
|कुलदीप यादव
|88
|5/17
|अक्षर पटेल
|79
|3/9
|आर अश्विन
|72
|4/8
|रवि बिश्नोई
|61
|4/13
|रवििंद्र जडेजा
|54
|3/15
|वाशिंगटन सुंदर
|51
|3/3
इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 167 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.2 ओवर में सिर्फ 119 रनों पर ऑल आउट हो गई. इसके साथ ही भारत ने 48 रनों से मैच जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है.