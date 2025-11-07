ETV Bharat / sports

IND vs AUS: भारत के स्टार ऑलराउंडर ने हासिल किया खास मुकाम, गेंद से मचाया धमाल

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया ( ians )

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीते गुरुवार को पांच मैचों की सीरीज का चौथा टी20 मैच खेला गया. इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली. इस मैच में सुंदर ने गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन किया और विरोधी टीम के बल्लेबाजों के गेंद से होश उड़ाएं. सुंदर ने हासिल किया खास मुकाम

इस मैच में 168 रनों का बचाव करते हुए सुंदर ने शानदार स्पैल डाला. उन्होंने 1.2 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और 3 विकेट चटकाए. इसके साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में अपने 50 विकेट पूरे कर लिए. वो ऐसा करने वाले भारत के 11वें गेंदबाज बन गए हैं. वो सिर्फ रविंद्र जडेजा (54) से पीछे हैं. सुंदर के नाम 2017 से लेकर 2025 तक 56 मैचों की 53 पारियों में 51 विकेट दर्ज हैं.