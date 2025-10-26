टी20 सीरीज के लिए सुबह उठकर न करें अपनी नींद खराब, क्योंकि बदल गया है मैच का टाइम
India vs Australia T20: भारतीय क्रिकेट टीम के मैचों का समय बदल गया है. अब ऑस्ट्रेलिया कब और कितने बजे मैच शुरू होगा. आइए जानें...
Published : October 26, 2025 at 3:48 PM IST
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है. 25 अक्टूबर को तीन मैचों की वनडे सीरीज का समापन हो गया है, जिसे भारत 1-2 से हार गया. अब 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज का आगाज होने वाला है. टीम इंडिया बदले हुए कप्तान के साथ अब फटाफट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना चाहेगी.
भारत ने शुभमन गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज खेली. अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया कंगारुओं के साथ 5 मैचों की सीरीज खेलने वाली है. जिसकी शुरुआत मनुका ओवल, कैनबरा से होगी. ये मैच कितने बजे शुरू होगा इसको लेकर फैंस जानने के लिए काफी उत्सुक हैं. तो आइए हम आपको इस बारे में बताने हैं.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वनडे मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे से शुरू हुए थे, जबकि इनका टॉस 8:30 बजे से हुआ था. ऐसे में इन मैचों को देखने के लिए भारतीय फैंस को सुबह-सुबह उठना पड़ा रहा था, जिससे उनकी नींद भी खराब हो रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला हैं. क्योंकि टी20 मैच बदले हुए समय पर शुरू होंगे.
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचों टी20 मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होने वाले हैं. जबकि इन मैचों का टॉस 1:15 पर होगा. ऐसे में भारतीय फैंस टी20 मैचों का आनंद बदले हुए समय पर उठा पाएंगे. अब इन मैचों को देखने के लिए भारतीय फैंस को सुबह-सुबह उठकर अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब वो आराम से उठकर इन टी20 मैचों का आनंद उठा पाएंगे.
भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैच शेड्यूल
- पहला T20I: 29 अक्टूबर, कैनबरा
- दूसरा T20I: 31 अक्टूबर, मेलबर्न
- तीसरा T20I: 2 नवंबर, होबार्ट
- चौथा T20I: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
- पांचवां T20I: 8 नवंबर, ब्रिस्बेन
भारतीय क्रिकेट टीम का टी20 स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर.