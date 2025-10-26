ETV Bharat / sports

टी20 सीरीज के लिए सुबह उठकर न करें अपनी नींद खराब, क्योंकि बदल गया है मैच का टाइम

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है. 25 अक्टूबर को तीन मैचों की वनडे सीरीज का समापन हो गया है, जिसे भारत 1-2 से हार गया. अब 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज का आगाज होने वाला है. टीम इंडिया बदले हुए कप्तान के साथ अब फटाफट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना चाहेगी.

भारत ने शुभमन गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज खेली. अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया कंगारुओं के साथ 5 मैचों की सीरीज खेलने वाली है. जिसकी शुरुआत मनुका ओवल, कैनबरा से होगी. ये मैच कितने बजे शुरू होगा इसको लेकर फैंस जानने के लिए काफी उत्सुक हैं. तो आइए हम आपको इस बारे में बताने हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वनडे मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 9 बजे से शुरू हुए थे, जबकि इनका टॉस 8:30 बजे से हुआ था. ऐसे में इन मैचों को देखने के लिए भारतीय फैंस को सुबह-सुबह उठना पड़ा रहा था, जिससे उनकी नींद भी खराब हो रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला हैं. क्योंकि टी20 मैच बदले हुए समय पर शुरू होंगे.