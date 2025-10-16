ETV Bharat / sports

फ्री, फ्री, फ्री... कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच, जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी जानकारी

टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैचों को आप कहां पर फ्री में देख सकते हैं. आइए इस बारे में जानते हैं.

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 4:25 PM IST

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम 19 अक्टूबर से तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज का पहला मैच पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में रविवार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा. उससे पहले क्रिकेटर्स लवर्स के मन में सवाल है कि वो इस सीरीज का लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां देख पाएंगे. तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो बिल्कुल फ्री में मैच कहां देख पाएंगे.

फ्री में कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सीरीज का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी. जो आपको रिचार्ज कराने पर उपलब्ध होगी. लेकिन ये मैच फ्री में देखने वालों के लिए भी उपलब्ध होगा. दरअसल इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स पर भी किया जाएगा, जिसे आप फ्री में देख सकते हैं. मुफ्त में मैच देखने वाले फ्री डिश और टीवी पर इस मैच का मजा उठा सकते हैं.

रोहित-विराट का दिखेगा इस सीरीज में जलवा
ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली इस सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे. इन दोनों को क्रिकेट में मैदान पर खेलते हुए देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब है. रोहित और विराट ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और मई 2025 में दोनों ने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया.

अब रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही सिर्फ भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं. ये दोनों वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना चाहेंगे, जबकि उनकी उम्र चिंता का विषय बनी हुई है. इन दोनों के फॉर्म को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सीरीज दोनों के लिए अहम साबित होने वाली है.

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में 30 वनडे मैचों में 5 शतक और 4 अर्धशतकों के साथ 1328 रन बनाए हैं. वहीं विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 29 मैचों में 5 शतक और 6 अर्धशतकों के साथ 1327 रन बनाए हैं. अब इन दोनों से ऑस्ट्रेलिया अपने वनडे रिकॉर्ड में सुधार करने की जरूरत होगी.

