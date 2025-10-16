ETV Bharat / sports

फ्री, फ्री, फ्री... कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच, जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी जानकारी

केएल राहुल और ट्रेविस हेड ( IANS )

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम 19 अक्टूबर से तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज का पहला मैच पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में रविवार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा. उससे पहले क्रिकेटर्स लवर्स के मन में सवाल है कि वो इस सीरीज का लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां देख पाएंगे. तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो बिल्कुल फ्री में मैच कहां देख पाएंगे. फ्री में कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सीरीज का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी. जो आपको रिचार्ज कराने पर उपलब्ध होगी. लेकिन ये मैच फ्री में देखने वालों के लिए भी उपलब्ध होगा. दरअसल इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स पर भी किया जाएगा, जिसे आप फ्री में देख सकते हैं. मुफ्त में मैच देखने वाले फ्री डिश और टीवी पर इस मैच का मजा उठा सकते हैं.