भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज में किन दिग्गजों की सुनाई देगी आवाज, जानिए कमेंट्री पैनल से जुड़े सभी नाम
भारतीय क्रिकेट टीम रविवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज खेलने वाली है. उसके लिए कमेंट्री पैनल के सदस्यों का ऐलान हो चुका है.
Published : October 15, 2025 at 8:01 PM IST
हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्हाइट बॉल सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से होने वाली है. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया आज (15 अक्टूबर को) ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के साथ दिल्ली से उड़ान भरी है. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहले 3 वनडे और फिर 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलने वाली है.
ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा की अंतिम वनडे सीरीज हो सकती है. ऑस्ट्रेलियाई फैंस विराट और रोहित को अंतिम बार ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए देख सकते हैं. इस शानदार सीरीज का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. अब इस सीरीज के लिए स्टार स्पोर्ट्स की ओर से कमेंट्री पैनल के सभी सदस्यों के नाम की घोषणा कर दी गई है.
हिंदी कमेंट्री में दिखेंगे ये जाने-माने चेहरे
भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हिंदी कमेंट्री पैनल में इरफान पठान, सुरेश रैना, पार्थिव पटेल, आकाश चोपड़ा, अभिषेक नायर, वरुण एरोन, जतिन सप्रू और अनंत त्यागी का नाम शामिल हैं.
When the 𝕋𝕠𝕦𝕘𝕙𝕖𝕤𝕥 ℝ𝕚𝕧𝕒𝕝𝕣𝕪 returns, only the best take the mic!🎙— Star Sports (@StarSportsIndia) October 15, 2025
Presenting the commentary panel for the India Tour of Australia! 🇮🇳🇦🇺#AUSvIND 👉🏻 1st ODI | SUN, 19th OCT, 8 AM on Star Sports Network and JioHotstar! pic.twitter.com/tBPl51YD7c
इंग्लिश कमेंट्री में दिखेंगे ये नाम
भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के इंग्लिश कमेंट्री पैनल में रवि शास्त्री, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, माइक हसी, मार्क वॉ, डेविड वार्नर, आरोन फिंच, शेन वॉटसन, रॉबिन उथप्पा और अभिनव मुकुंद नजर आएंगे.
हिंदी कमेंट्री में पूर्व भारतीय क्रिकेट आकाश चोपड़ा बड़ा नाम है, जो अपने अतरंगे अवतार के लिए जाने जाते हैं. वहीं पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान अपने सटीक आंकड़ों एक एनालइसिसि के लिए जाने जाते हैं. सुरेश रैना और पार्थिव पटेल के पास भी खेल की हर पहलू की अहम जानकारी है. वहीं इंग्लिश कमेंट्री पैनल में भारत के पूर्व ऑलराउंडर और कोच रवि शास्त्री, रॉबिन उथप्पा और अभिनव मुकुंद भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के हर हिस्सा पर प्रकाश डालते हुए दिखाई देंगे.
भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का शेड्यूल
- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे - 19 अक्टूबर (पर्थ)
- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा वनडे - 23 अक्टूबर (एडिलेड)
- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे - 25 अक्टूबर (सिडनी)
भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का शेड्यूल
- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- पहला टी20- 29 अक्टूबर (कैनबेरा)
- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- दूसरा टी20- 31 अक्टूबर (मेलबर्न)
- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- तीसरा टी20- 2 नवंबर (होबार्ट)
- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- चौथा टी20- 6 नवंबर (गोल्ड कोस्ट)
- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- पांचवां टी20- 8 नवंबर (ब्रिसबेन)
|ये खबर भी पढ़ें : टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना, विराट कोहली का दिखा जबरदस्त क्रेज