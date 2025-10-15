ETV Bharat / sports

भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज में किन दिग्गजों की सुनाई देगी आवाज, जानिए कमेंट्री पैनल से जुड़े सभी नाम

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्हाइट बॉल सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से होने वाली है. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया आज (15 अक्टूबर को) ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गई है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के साथ दिल्ली से उड़ान भरी है. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहले 3 वनडे और फिर 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलने वाली है.

ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा की अंतिम वनडे सीरीज हो सकती है. ऑस्ट्रेलियाई फैंस विराट और रोहित को अंतिम बार ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए देख सकते हैं. इस शानदार सीरीज का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. अब इस सीरीज के लिए स्टार स्पोर्ट्स की ओर से कमेंट्री पैनल के सभी सदस्यों के नाम की घोषणा कर दी गई है.

हिंदी कमेंट्री में दिखेंगे ये जाने-माने चेहरे

भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हिंदी कमेंट्री पैनल में इरफान पठान, सुरेश रैना, पार्थिव पटेल, आकाश चोपड़ा, अभिषेक नायर, वरुण एरोन, जतिन सप्रू और अनंत त्यागी का नाम शामिल हैं.