विराट कोहली के आउट होने के तरीके से चिंतित हुआ दिग्गज, तीसरे वनडे से पहले बोली बड़ी बात

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां वो तीन वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है. इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली दो बड़े इंडियन प्लेयर वापसी कर रहे हैं. रोहित जहां एडिलेड में फॉर्म में आ गए तो वहीं विराट कोहली पर्थ और एडिलेड दोनों में फ्लॉप रहे. विराट दोनों मैचों में अपना खाता भी नहीं खोल पाए.

विराट के लगातार शून्य पर आउट होने से उनके फैंस काफी ज्यादा चिंतित है. कोहली के फैंस के साथ-साथ इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी विराट को लेकर चिंता जाहिर की है. अश्विन विराट कोहली के विकेट गंवाने के तरीके को लेकर चिंतित हैं.

अश्विन ने विराट के आउट होने के तरीके पर दिया बयान

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि, 'एक बात जिसकी मुझे चिंता होगी वह यह है कि विराट वास्तव में गेंद की लाइन चूक गए. विराट ने गेंद की लाइन में अपना पैर रखा. इससे मुझे यह समझ आ रहा है कि उन्हें क्रीज पर समय बिताने की जरूरत है. सिडनी में कोई कारण नहीं है कि विराट रन न बनाएं लेकिन मुझे लगता है कि वह पिछले दो मैचों में अपने आउट होने के तरीके के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे होंगे. यह आसान नहीं होगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि विराट इससे उबर जाएंगे'.