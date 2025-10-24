ETV Bharat / sports

विराट कोहली के आउट होने के तरीके से चिंतित हुआ दिग्गज, तीसरे वनडे से पहले बोली बड़ी बात

India vs Australia: पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने विराट कोहली के लगातार शून्य पर आउट होने के बाद बड़ी बात बोली है.

Virat Kohli
विराट कोहली (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 24, 2025 at 3:00 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां वो तीन वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है. इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली दो बड़े इंडियन प्लेयर वापसी कर रहे हैं. रोहित जहां एडिलेड में फॉर्म में आ गए तो वहीं विराट कोहली पर्थ और एडिलेड दोनों में फ्लॉप रहे. विराट दोनों मैचों में अपना खाता भी नहीं खोल पाए.

विराट के लगातार शून्य पर आउट होने से उनके फैंस काफी ज्यादा चिंतित है. कोहली के फैंस के साथ-साथ इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी विराट को लेकर चिंता जाहिर की है. अश्विन विराट कोहली के विकेट गंवाने के तरीके को लेकर चिंतित हैं.

अश्विन ने विराट के आउट होने के तरीके पर दिया बयान
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि, 'एक बात जिसकी मुझे चिंता होगी वह यह है कि विराट वास्तव में गेंद की लाइन चूक गए. विराट ने गेंद की लाइन में अपना पैर रखा. इससे मुझे यह समझ आ रहा है कि उन्हें क्रीज पर समय बिताने की जरूरत है. सिडनी में कोई कारण नहीं है कि विराट रन न बनाएं लेकिन मुझे लगता है कि वह पिछले दो मैचों में अपने आउट होने के तरीके के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे होंगे. यह आसान नहीं होगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि विराट इससे उबर जाएंगे'.

अब तक कोहली ने खेली सिर्फ 12 बॉल
आपको बता दें कि विराट कोहली ने पर्थ में खेले गए पहले मैच में 8 बॉलों का सामना किया था, जबकि वो एडिलेड वनडे में सिर्फ 4 बॉल खेल पाए. लेकिन रोहित पर्थ में सिर्फ 8 रन पर आउट होने के बाद एडिलेड में जमकर दहाड़े. उन्होंने शुरुआत में समय लिया लेकिन एक बार सेट होने के बाद शानदार पारी खेली.

रोहित ने 73 रनों की शानदार पारी खेल भारत का स्कोर पहली पारी में 264 रन तक पहुंचने में मदद की. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर 2 विकेट से मैच जीत लिया. अब भारतीय क्रिकेट टीम 25 अक्टूबर को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मैच खेलने वाली है.

