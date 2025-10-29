ETV Bharat / sports

भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैच से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर शुरुआती मैचों से हुआ बाहर

भारतीय क्रिकेट टीम ( IANS )

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज (बुधवार) कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. उन्होंने भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. इसके साथ ही सूर्या ने अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए सूर्यकुमार यादव ने अपनी टीम में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को जगह नहीं दी. क्योंकि वो अभी चोट से उभर रहे हैं. इसलिए नीतीश को इस मुकाबले से बाहर रखा गया है. वो टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों में एक अहम खिलाड़ी हो सकते हैं. नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर आई बुरी खबर

आपको बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं. यह ऑलराउंडर एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान लगी बाईं जांघ की चोट से उबर रहा था लेकिन उसे गर्दन में अकड़न की शिकायत हुई, जिससे उसकी रिकवरी और मूवमेंट पर असर पड़ा है. BCCI की मेडिकल टीम उसकी प्रोग्रेस पर नजर रख रही है.