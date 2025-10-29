ETV Bharat / sports

भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैच से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर शुरुआती मैचों से हुआ बाहर

India vs Australia 1st T20: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर पहले तीन टी20 मैचों से चोट के चलते बाहर हो गए हैं.

Nitish Kumar Reddy ruled out
भारतीय क्रिकेट टीम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 1:53 PM IST

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज (बुधवार) कैनबरा के मनुका ओवल में खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. उन्होंने भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. इसके साथ ही सूर्या ने अपनी प्लेइंग-11 का ऐलान कर दिया.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए सूर्यकुमार यादव ने अपनी टीम में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को जगह नहीं दी. क्योंकि वो अभी चोट से उभर रहे हैं. इसलिए नीतीश को इस मुकाबले से बाहर रखा गया है. वो टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों में एक अहम खिलाड़ी हो सकते हैं.

नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर आई बुरी खबर
आपको बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं. यह ऑलराउंडर एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान लगी बाईं जांघ की चोट से उबर रहा था लेकिन उसे गर्दन में अकड़न की शिकायत हुई, जिससे उसकी रिकवरी और मूवमेंट पर असर पड़ा है. BCCI की मेडिकल टीम उसकी प्रोग्रेस पर नजर रख रही है.

नीतीश कुमार रेड्डी का टी20 रिकॉर्ड
नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत के लिए टी20 डेब्यू 6 अक्टूबर 2024 को ग्वालियर में किया था. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज में डेब्यू किया. उसके बाद से वो टीम इंडिया के प्रमुख खिलाड़ी बने हुए हैं.

नीतीश ने भारत के लिए 4 टी20 मैचों की 3 पारियों में 1 अर्धशतक के साथ 90 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 74 रन रहा है. उनका औसत 45.0 और स्ट्राइक रेट 180.0 रहा है. इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और 8 छक्के निकले हैं. इस दौरान उन्होंने 3 विकेट भी चटकाए हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड.

