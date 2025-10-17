ETV Bharat / sports

भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन है किस पर भारी, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें पिछली 5 सीरीज की पूरी जानकारी

भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड टू हेड भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 152 वनडे मैच खेले गए हैं. इसमें से 58 मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम को 84 मैचों में जीत मिली है. इन दोनों टीमों के बीच 10 मैच बेनतीजा रहे हैं. इन आंकड़ों के हिसाब से भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा पीछे हैं. ऑस्ट्रेलिया का भारत के ऊपर पलड़ा भारी है.

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला पर्थ में खेला जाने वाला है. इस मैच में क्रिकेट फैंस की नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहने वाली हैं. क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहला मैच खेलने वाला हैं. इस मैच से पहले हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में किसका पलड़ा किस पर भारी है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया (ANI)

कैसा रहा भारत-ऑस्ट्रेलिया का पिछला वनडे

इन दोनों टीमों के बीच पिछला वनडे मैच 4 मार्च 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेला गया था. इस मैच में भारत ने 4 रनों से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जीत दर्ज की थी. ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 264 रन बनाए और इंडिया ने 48.1 ओवर में 267 रन बनाकर मैच जीत लिया. भारत के लिए सबसे ज्यादा रन इस मैच में विराट कोहली ने बनाए थे. उन्होंने 84 रनों की पारी खेली थी, जबकि सबसे ज्यादा 3 विकेट मोहम्मद शमी ने लिए थे.

भारत और ऑस्ट्रेलिया (ANI)

भारत-ऑस्ट्रेलिया की पिछली 5 वनडे सीरीज का हाल

इन दोनों टीमों के बीच खेली गई पिछली पांच वनडे सीरीज की बात करें तो भारत ने 2 और ऑस्ट्रेलिया ने 3 सीरीज अपने नाम की हैं. 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 3-2 से बाजी मारी थी. 2020 में भारत ने 5 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से जीती थी. 2021 में तीन मैचों की सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम किया. 2023 में तीन मैचों की सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीता था. 2023 में फिर से वनडे वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसे भारत ने 2-1 से जीता था.