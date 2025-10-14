ETV Bharat / sports

कौन होगा रोहित शर्मा का असली उत्तराधिकारी, जानिए किन 2 खिलाड़ियों के नाम आए सामने?

भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रही है उससे पहले दिग्गज ने बताया है कि रोहित शर्मा के असली उत्तराधिकारी कौन होगा.

Rohit Sharma
रोहित शर्मा (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 14, 2025 at 8:34 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम में दिग्गज खिलाड़ियों की जगह लेने के लिए युवा खिलाड़ियों में जबरदस्त होड़ मची हुई है. हाल ही में संपन्न एशिया कप में इस युवा बाएं हाथ के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा ने अपने शानदार प्रदर्शन से 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का पुरस्कार जीता और सभी को यह एहसास दिलाया कि रोहित शर्मा के असली उत्तराधिकारी वही हैं.

इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने यह बात दरकिनार कर दी है. उन्हें अभी रोहित की जगह लेने के लिए समय लगेगा. इसी बीच टीम इंडिया के एक पूर्व क्रिकेटर ने इस मामले में एंट्री मारी और यह कहकर बड़ा मोड़ दे दिया कि असली उत्तराधिकारी वह नहीं बल्कि कोई और है. तो ये खिलाड़ी कौन हैं. पूर्व क्रिकेटर ने क्या आंकड़े बताए. आइए इस बारे में जानते हैं.

Rohit Sharma
रोहित शर्मा (IANS)

रोहित का असली उत्तराधिकारी कौन
कई लोगों को लगा कि, हाल ही में संपन्न एशिया कप में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से प्रभावित करने वाले युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा रोहित शर्मा की जगह लेने के लिए सही व्यक्ति हैं. उन्हें तुरंत ऑस्ट्रेलिया 'ए' के ​​खिलाफ सीरीज के लिए चुन लिया गया और कयास लगाए जाने लगे कि वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुख्य सीरीज में भी खेलेंगे.

सभी को लग रहा था कि बीसीसीआई 2027 के वनडे विश्व कप को ध्यान में रखते हुए रोहित की जगह अभिषेक को तैयार कर रहा है लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखकर सबको चौंका दिया. अभिषेक ने साफ कर दिया कि उन्हें अपने मौके के लिए अभी और इंतजार करना होगा.

इस घटना में आया नया मोड़ - आकाश
अभिषेक शर्मा को लेकर चर्चा चल ही रही थी कि टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और लोकप्रिय कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने एक नया तर्क सामने रखा. उन्होंने स्पष्ट किया कि रोहित शर्मा के बाद वनडे में अभिषेक शर्मा से आगे यशस्वी जायसवाल ओपनिंग की दौड़ में हैं. टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपनी जगह पक्की कर चुके यशस्वी जल्द ही सभी प्रारूपों में नियमित खिलाड़ी बन जाएंगे. आकाश चोपड़ा ने दृढ़ता से कहा, 'अभिषेक शर्मा के बारे में बहुत चर्चा हो रही है लेकिन मेरी राय में यशस्वी को पहले मौका दिया जाना चाहिए. उन्हें ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता'.

यशस्वी की ओपनिंग ही काफी - आकाश
आकाश चोपड़ा यहीं नहीं रुके और एक सनसनीखेज टिप्पणी कर डाली. अगर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल वनडे में साथ में ओपनिंग करने लगें तो उन्होंने कहा कि दर्शकों को उनकी आक्रामकता के आगे रोहित शर्मा की कमी महसूस नहीं होगी. चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर विश्लेषण करते हुए कहा, 'गिल पहले से ही कप्तानी की जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं. अगर यशस्वी उनके साथ ओपनिंग करते हैं, तो यह जोड़ी बेहद मजबूत होगी. तब शायद किसी को रोहित की कमी महसूस भी नहीं होगी'.

यह है भविष्य की योजना को दिखाता है
आकाश चोपड़ा ने न केवल वनडे बल्कि टी20 प्रारूप को लेकर भी अपनी भविष्यवाणी साझा की है. उन्होंने कहा कि 2026 के टी20 विश्व कप के बाद टीम इंडिया में टी20 ओपनिंग स्लॉट में बड़े बदलाव हो सकते हैं. उनका मानना ​​है कि तब तक यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों के ओपनर बनने की संभावना है और फिर शुभमन गिल को नंबर 3 पर खिलाया जा सकता है. यशस्वी जब भी मौका मिलेगा, इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. एक बार जब वह टीम में स्थापित हो जाएंगे, तो किसी और की कमी किसी को महसूस नहीं होगी'.

ऑस्ट्रेलियाई धरती पर असली परीक्षा
कुल मिलाकर रोहित शर्मा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए युवा खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा अपने चरम पर पहुंच गई है. हालांकि अभिषेक शर्मा इस दौड़ में हैं लेकिन विशेषज्ञ यशस्वी जायसवाल की ओर झुक रहे हैं. रोहित और यशस्वी दोनों आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम में हैं. इस सीरीज में रोहित पर अपनी फॉर्म साबित करने का दबाव होगा, वहीं यशस्वी के लिए भी यह एक तरह की परीक्षा होगी. यह प्रतिस्पर्धा भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए अच्छी तो है लेकिन 'हिटमैन' के करियर के लिए एक चेतावनी भी है'.

