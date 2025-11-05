ETV Bharat / sports

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, जानिए कब और कहां होगा मुकाबला

India vs Australia 4th T20: सूर्यकुमार यादव की भारतीय क्रिकेट टीम के पास 5 मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल करने का मौका है.

India vs Australia 4th T20
भारत और ऑस्ट्रेलिया चौथा टी20 (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा टी20 मैच गुरुवार (6 नवंबर) को खेला जाने वाला है. इन दोनों टीमों के बीच सीरीज 3 मैचों की समाप्ति के बाद 1-1 से बराबर है क्योंकि सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. अब भारत और ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगे,

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मैच क्वींसलैंड के कैरारा ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा, जबकि इस मैच का टॉस 1:15 पर होगा. इस मैच में सूर्यकुमार यादव और मिशेल मार्श दोनों ही जीत दर्ज करना चाहेंगे.

क्या टीम इंडिया को मिल गया विनिंग कॉम्बिनेशन?
भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे टी20 मैच में बड़े बदलाव किए थे क्योंकि उसे दूसरे मैच में हार मिली थी. ऐसे में हर्षित राणा को बाहर कर टीम में भारत के सबसे सफल टी20 बॉलर अर्शदीप सिंह को लाया गया, जबकि संजू सैमसन को बाहर बैठाकर युवा विकेटकीपर बैटर जितेश शर्मा को उतारा गया. टीम में बतौर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को भी मौका मिला, जिन्होंने अपनी बैटिंग के तीसरे टी20 में भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

क्या टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में होगा बदलाव?
अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव अपनी विनिंग प्लेइंग-11 में बदलाव करना नहीं चाहेंगे. कुलदीप यादव को बाकी के मैचों से रिलीज कर दिया गया है. लेकिन वरुण चक्रवर्ती उनकी कमी नहीं खलने दे रहे हैं. वहीं पिछले मैच में वाशिंगटन सुदंर ने गेंदबाजी नहीं की थी, इस मैच में उनसे भी बॉलिंग करने और विकेट चटकाने की उम्मीद होगी.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती.

ये खबर भी पढ़ें : विराट कोहली के जन्मदिन के मौके पर जानिए उनकी 2 यादगार पारियां और 37 बेहतरीन रिकॉर्ड्स

TAGGED:

AUSTRALIA VS INDIA
IND VS AUS
INDIA VS AUSTRALIA PLAYING 11
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया
INDIA VS AUSTRALIA 4TH T20

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.