IND vs AUS: आज भारत-ऑस्ट्रेलिया में होगा घमासान, जसप्रीत बुमराह रच सकते हैं इतिहास
India vs Australia 3rd T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टी20 मैच में जसप्रीत बुमराह के पास इतिहास रचने का मौका होगा.
Published : November 2, 2025 at 10:34 AM IST
हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच आज 2 नवंबर (रविवार) को होबार्ट के बेलेरिव ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. ये मैच दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 1:15 पर होगा. इस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था और दूसरे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हरा दिया था.
भारतीय टीम के लिए जीत जरूरी
इस सीरीज में भारतीय टीम दो मैचों की समाप्ति के बाद 1-0 से पीछे हैं. अगर टीम इंडिया ये मुकाबला जीत जाती है तो सीरीज जीतने का चांस उसके पास रहेगा. अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाता है तो वो सीरीज हारेगा नहीं, फिर टीम इंडिया के पास सिर्फ सीरीज को बराबर करने का मौका होगा. ऐसे में भारत के लिए ये मैच करो या मरो वाला होने वाला है, उसे सीरीज जीतनी है तो ये मैच हर हाल में जीतना होगा.
1-1 in sight for Team India! 👀— Star Sports (@StarSportsIndia) November 1, 2025
Went down fighting in Melbourne, will SKYBALL bounce back in style? 🔥#AUSvIND 3rd T20I 👉🏻 SUN, 2nd NOV, 12:30 PM on Star Sports Network and JioHotstar! pic.twitter.com/mKlON2dzLu
इस मैच में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा. बुमराह इस मैच में भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट हासिल कर सकते हैं. इस समय जसप्रीत बुमराह के नाम 98 विकेट हैं. अगर वो होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट और चटकाते हैं तो वो टीम इंडिया के लिए 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह के बाद दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे.
इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह एक और नया कीर्तिमान भी अपने नाम दर्ज कर लेंगे. 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे करते ही बुमराह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे. ऐसा कारनामा अब तक कोई और भारतीय नहीं कर पाया है.
तीसरे टी20 मैच में भारत 🇮🇳 और ऑस्ट्रेलिया 🇦🇺 होबार्ट में होंगे आमने-सामने।— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 2, 2025
मैच का लाइव प्रसारण देखें 📺 DD Sports (DD Free Dish) पर। #AUSvIND #TeamIndia #T20I #Hobart #SuryaKumarYadav @BCCI pic.twitter.com/N6zDhUtqzK
भारत और ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग-11
भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव(c), तिलक वर्मा, संजू सैमसन(w), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.
ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड.