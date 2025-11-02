ETV Bharat / sports

IND vs AUS: आज भारत-ऑस्ट्रेलिया में होगा घमासान, जसप्रीत बुमराह रच सकते हैं इतिहास

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच आज 2 नवंबर (रविवार) को होबार्ट के बेलेरिव ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. ये मैच दोपहर 1:45 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 1:15 पर होगा. इस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था और दूसरे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हरा दिया था.

भारतीय टीम के लिए जीत जरूरी

इस सीरीज में भारतीय टीम दो मैचों की समाप्ति के बाद 1-0 से पीछे हैं. अगर टीम इंडिया ये मुकाबला जीत जाती है तो सीरीज जीतने का चांस उसके पास रहेगा. अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाता है तो वो सीरीज हारेगा नहीं, फिर टीम इंडिया के पास सिर्फ सीरीज को बराबर करने का मौका होगा. ऐसे में भारत के लिए ये मैच करो या मरो वाला होने वाला है, उसे सीरीज जीतनी है तो ये मैच हर हाल में जीतना होगा.

इस मैच में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा. बुमराह इस मैच में भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट हासिल कर सकते हैं. इस समय जसप्रीत बुमराह के नाम 98 विकेट हैं. अगर वो होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट और चटकाते हैं तो वो टीम इंडिया के लिए 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह के बाद दूसरे भारतीय गेंदबाज बन जाएंगे.