ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत की प्लेइंग-11 में होगा एक बदलाव! जानिए कौन होगा बाहर?

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला गया, जिसे भारत 7 विकेट से हार गया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली. अब इस सीरीज का दूसरा मैच खेला जाने वाला है.

कब और कहां होगा दूसरा वनडे मैच

टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाने वाला है. भारतीय समयानुसार ये मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा, जबकि इसका टॉस 8:30 बजे होगा. इस सीरीज को अगर भारत को जीतना है और जीवित बनाए रखना है तो उसे हर हाल में ये मैच जीतना होगा.

भारत की प्लेइंग-11 में होगा एक बदलाव

इसके लिए कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर अपनी प्लेइंग-11 में एक अहम बदलाव कर सकते हैं. इस मुकाबले के लिए टीम के एकमात्र प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव को जगह दी जा सकती है. उन्होंने टीम में ऑफ स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की जगह शामिल किया जा सकता है.

पर्थ में पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया था. उन्होंने गेंद के साथ एक विकेट लिया जबकि बल्ले के साथ सिर्फ 10 रन बनाए थे. जबकि कुलदीप यादव टीम के अटैकिंग बॉलर है और किसी भी पिच पर विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं.