ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत की प्लेइंग-11 में होगा एक बदलाव! जानिए कौन होगा बाहर?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे वनडे मैच में भारत की प्लेइंग-11 से एक खिलाड़ी बाहर हो सकता है, जानिए वो कौन होगा.

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 21, 2025 at 2:20 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला गया, जिसे भारत 7 विकेट से हार गया. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली. अब इस सीरीज का दूसरा मैच खेला जाने वाला है.

कब और कहां होगा दूसरा वनडे मैच
टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाने वाला है. भारतीय समयानुसार ये मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा, जबकि इसका टॉस 8:30 बजे होगा. इस सीरीज को अगर भारत को जीतना है और जीवित बनाए रखना है तो उसे हर हाल में ये मैच जीतना होगा.

भारत की प्लेइंग-11 में होगा एक बदलाव
इसके लिए कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर अपनी प्लेइंग-11 में एक अहम बदलाव कर सकते हैं. इस मुकाबले के लिए टीम के एकमात्र प्रमुख स्पिनर कुलदीप यादव को जगह दी जा सकती है. उन्होंने टीम में ऑफ स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की जगह शामिल किया जा सकता है.

पर्थ में पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया था. उन्होंने गेंद के साथ एक विकेट लिया जबकि बल्ले के साथ सिर्फ 10 रन बनाए थे. जबकि कुलदीप यादव टीम के अटैकिंग बॉलर है और किसी भी पिच पर विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं.

उनका हालिया प्रदर्शन काफी शानदार रहा है. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत में खेली गई टेस्ट सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था. वो दो टेस्ट मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. कुलदीप ने 12 विकेट अपने नाम किए थे. लेकिन इसके बाद भी उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे की प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया .

कैसा रहा है कुलदीप यादव का वनडे में प्रदर्शन
अब सीरीज के अहम मुकाबले में कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है. कुलदीप गेंद के साथ रनों पर लगाम लगाने और विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में वो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए एडिलेड में बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं. कुलदीप यादव ने भारत के लिए अब तक अंतरराष्ट्रीय वनडे में 113 मैचों की 110 पारियों में 181 विकेट हासिल किए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग-11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज.

