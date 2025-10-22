ETV Bharat / sports

IND VS AUS: एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए भारतीय खिलाड़ी तैयार, देखें रोहित-कोहली का शानदार वीडियो

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच ( AP )

हैदराबाद: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को एडिलेड में दूसरा वनडे मैच खेला जाने वाला है. इस मैच से पहले बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेट जमकर अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं. ये वीडियो एडिलेड में किए गए टीम इंडिया के अभ्यास सत्र का है. इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत करते हुए देखा जा सकता है. भारतीय टीम ने एडिलेड में किया अभ्यास

बीसीसीआई द्वारा एक्स पर शेयर किए गए 57 सेकंड के इस वीडियो में सबसे पहले एडिलेड स्टेडियम का शानदार ओवरव्यू दिखाया गया है. इसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी अभ्यास के लिए आते हुए दिखाई देते हैं. केएल राहुल , कुलदीप यादव, रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले दिखाई देते हैं. इस दौरान वीडियो में कोच गौतम गंभीर भी नजर आ रहे हैं.