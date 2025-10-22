ETV Bharat / sports

IND VS AUS: एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए भारतीय खिलाड़ी तैयार, देखें रोहित-कोहली का शानदार वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से पहले वनडे में मिली हार का बदला एडिलेड में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, आइए वीडियो देखें...

India vs Australia 2nd ODI
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 22, 2025 at 3:33 PM IST

हैदराबाद: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को एडिलेड में दूसरा वनडे मैच खेला जाने वाला है. इस मैच से पहले बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेट जमकर अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं. ये वीडियो एडिलेड में किए गए टीम इंडिया के अभ्यास सत्र का है. इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत करते हुए देखा जा सकता है.

भारतीय टीम ने एडिलेड में किया अभ्यास
बीसीसीआई द्वारा एक्स पर शेयर किए गए 57 सेकंड के इस वीडियो में सबसे पहले एडिलेड स्टेडियम का शानदार ओवरव्यू दिखाया गया है. इसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी अभ्यास के लिए आते हुए दिखाई देते हैं. केएल राहुल , कुलदीप यादव, रोहित शर्मा और विराट कोहली पहले दिखाई देते हैं. इस दौरान वीडियो में कोच गौतम गंभीर भी नजर आ रहे हैं.

विराट कोहली रोहित शर्मा केएल राहुल शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान रोहित कोहली गिल और नीतीश रेड्डी नेट्स में शानदार शॉट्स लगाते हुए नजर आते हैं.

नेट्स में यशस्वी जायसवाल को भी बल्लेबाजी करते हुए देखा जा सकता है. वो नेट्स में तूफानी शॉट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं. इस अभ्यास सत्र में कोच गौतम गंभीर ने श्रेयस अय्यर से और गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने गेंदबाजों के साथ बातचीत की है.

इस सीरीज में भारत 1-0 से पीछे है. ये मैच भारत के लिए जीतना काफी अहम है. क्योंकि अगर ये मैच भारत हार जाता है तो वो सीरीज गंवा देगा. ऐसे में उसे इस सीरीज को जीवित बनाए रखने के लिए ये मैच हर हाल में जीतना होगा. पर्थ में खेले गए पहले वनडे में भारत को 7 विकेट से हार मिली थी. अब एडिलेड में गुरुवार को सुबह 9 बजे दूसरे वनडे का एक्शन देखने को मिलेगा.

ये खबर भी पढ़ें : IND vs AUS: विराट कोहली एडिलेड में रचेंगे इतिहास, धोनी का महारिकॉर्ड तोड़ बनेंगे नंबर 1 बल्लेबाज

