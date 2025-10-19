ETV Bharat / sports

भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच में पहली बार शामिल हुए 3 खतरनाक खिलाड़ी, जानिए नाम और भूमिका

हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में तीन खिलाड़ी ऐसे हैं, जो पहली बार 50 ओवर मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे हैं. जिन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया है. तो आज हम आपको इन खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं.

भारतीय टीम ने किसने किया डेब्यू?

भारत के लिए तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना वनडे डेब्यू किया है. उन्हें अपनी डेब्यू कैप पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हाथों मिली. इससे पहले नीतीश ने भारत के लिए टी20 और टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ है. अब वो वनडे क्रिकेट में अपना दम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

ऑस्ट्रेलिया टीम में 2 खिलाड़ियों का हुआ डेब्यू

ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ और मिच ओवेन ने अपना वनडे डेब्यू किया है. इन दोनों को टॉस से पहले क्रमश शॉन मार्श और टिम डेविड ने अपनी वनडे कैप प्रदान की. मैथ्यू रेनशॉ अपने पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. वो टीम में फिनिशर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर मिच ओवेन को सातवें नंबर पर खेलते हुए नजर आंएंगे.