भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच में पहली बार शामिल हुए 3 खतरनाक खिलाड़ी, जानिए नाम और भूमिका
India vs Australia 1st ODI: इस वनडे मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ियों ने अपना वनडे डेब्यू किया है.
Published : October 19, 2025 at 1:17 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 1:22 PM IST
हैदराबाद : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ के ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में तीन खिलाड़ी ऐसे हैं, जो पहली बार 50 ओवर मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे हैं. जिन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया है. तो आज हम आपको इन खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं.
भारतीय टीम ने किसने किया डेब्यू?
भारत के लिए तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना वनडे डेब्यू किया है. उन्हें अपनी डेब्यू कैप पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हाथों मिली. इससे पहले नीतीश ने भारत के लिए टी20 और टेस्ट क्रिकेट खेला हुआ है. अब वो वनडे क्रिकेट में अपना दम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है.
A day he will never forget! ✨
It's a special moment for debutant Nitish Kumar Reddy, who receives his ODI cap from Rohit Sharma 🧢 🇮🇳
Updates ▶ https://t.co/O1RsjJTHhM#TeamIndia | #AUSvIND | @NKReddy07 pic.twitter.com/ZpJUaiQqC5
ऑस्ट्रेलिया टीम में 2 खिलाड़ियों का हुआ डेब्यू
ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ और मिच ओवेन ने अपना वनडे डेब्यू किया है. इन दोनों को टॉस से पहले क्रमश शॉन मार्श और टिम डेविड ने अपनी वनडे कैप प्रदान की. मैथ्यू रेनशॉ अपने पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. वो टीम में फिनिशर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर मिच ओवेन को सातवें नंबर पर खेलते हुए नजर आंएंगे.
Mitch Owen and Matt Renshaw are ready for their ODI debuts 👏
You can watch #AUSvIND live: https://t.co/jz58BSKT2I pic.twitter.com/BWbQ1Oy8n0
भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11
भारत : रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.
ऑस्ट्रेलिया : ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड.
इस मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा. भारत अब तक 15 ओवर में 48 रन पर 4 विकेट गंवा चुका है. बारिश से बाधित मैच को अब 32 ओवर का कर दिया गया है.