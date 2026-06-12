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क्या वर्ल्ड कप 2027 के लिए तैयार हो रही टीम इंडिया? कोच मोर्ने मोर्कल ने बुमराह और कोहली पर कह दी बड़ी बात

धर्मशाला: भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में होने वाले वनडे मुकाबले से पहले दोनों टीमों की तैयारियां तेज हो गई हैं. मैच से पहले शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल और अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. जहां मोर्कल ने विराट कोहली की गैरमौजूदगी, जसप्रीत बुमराह के विकल्प और युवा खिलाड़ियों को लेकर टीम इंडिया की रणनीति बताई, वहीं अफगान कप्तान ने भारत के खिलाफ मजबूत मुकाबले की तैयारी की बात कही.

बुमराह के विकल्प तैयार कर रही टीम इंडिया

भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा कि आगामी वर्ल्ड कप 2027 और दक्षिण अफ्रीका दौरे को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट हर तरह के विकल्प तैयार करना चाहता है. जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी और मैच विनर गेंदबाज का विकल्प तैयार करना टीम की बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि इसी सोच के तहत युवा गेंदबाजों को टीम में मौका दिया जा रहा है. गुरनूर और प्रिंस जैसे खिलाड़ियों के लिए यह खुद को साबित करने का बड़ा अवसर है. मोर्कल ने उम्मीद जताई कि युवा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की चुनौती को समझते हुए अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्क (ETV BHARAT)

'विराट कोहली की कमी महसूस होगी'

विराट कोहली की गैरमौजूदगी पर मोर्ने मोर्कल ने कहा कि कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी का टीम में नहीं होना निश्चित तौर पर महसूस होगा. उन्होंने कहा कि विराट मध्यक्रम की रीढ़ रहे हैं और उनका अनुभव टीम को मजबूती देता है. हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में प्रतिभा की कमी नहीं है. कोहली की जगह ईशान किशन, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाजों के पास अपनी क्षमता दिखाने का मौका है.

हार्दिक पांड्या को लेकर भी दिया बयान

हार्दिक पांड्या की भूमिका पर मोर्कल ने कहा कि वह टीम के सबसे अहम ऑलराउंडरों में से एक हैं. बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में उनका योगदान टीम का संतुलन मजबूत करता है. हालांकि उन्होंने कहा कि नए खिलाड़ियों को भी अवसर देना जरूरी है, ताकि भविष्य के लिए मजबूत टीम तैयार की जा सके.