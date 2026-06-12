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क्या वर्ल्ड कप 2027 के लिए तैयार हो रही टीम इंडिया? कोच मोर्ने मोर्कल ने बुमराह और कोहली पर कह दी बड़ी बात

मोर्कल ने कहा कि टीम मैनेजमेंट हर तरह के विकल्प तैयार करना चाहता है. ऐसे में हर पोजीशन पर विकल्प बनाना जरूरी है.

Indian team bowling coach Morne Morkel
भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्क (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 10:24 PM IST

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धर्मशाला: भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में होने वाले वनडे मुकाबले से पहले दोनों टीमों की तैयारियां तेज हो गई हैं. मैच से पहले शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल और अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी. जहां मोर्कल ने विराट कोहली की गैरमौजूदगी, जसप्रीत बुमराह के विकल्प और युवा खिलाड़ियों को लेकर टीम इंडिया की रणनीति बताई, वहीं अफगान कप्तान ने भारत के खिलाफ मजबूत मुकाबले की तैयारी की बात कही.

बुमराह के विकल्प तैयार कर रही टीम इंडिया

भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा कि आगामी वर्ल्ड कप 2027 और दक्षिण अफ्रीका दौरे को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट हर तरह के विकल्प तैयार करना चाहता है. जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी और मैच विनर गेंदबाज का विकल्प तैयार करना टीम की बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि इसी सोच के तहत युवा गेंदबाजों को टीम में मौका दिया जा रहा है. गुरनूर और प्रिंस जैसे खिलाड़ियों के लिए यह खुद को साबित करने का बड़ा अवसर है. मोर्कल ने उम्मीद जताई कि युवा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की चुनौती को समझते हुए अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्क (ETV BHARAT)

'विराट कोहली की कमी महसूस होगी'

विराट कोहली की गैरमौजूदगी पर मोर्ने मोर्कल ने कहा कि कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ी का टीम में नहीं होना निश्चित तौर पर महसूस होगा. उन्होंने कहा कि विराट मध्यक्रम की रीढ़ रहे हैं और उनका अनुभव टीम को मजबूती देता है. हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय टीम में प्रतिभा की कमी नहीं है. कोहली की जगह ईशान किशन, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाजों के पास अपनी क्षमता दिखाने का मौका है.

हार्दिक पांड्या को लेकर भी दिया बयान

हार्दिक पांड्या की भूमिका पर मोर्कल ने कहा कि वह टीम के सबसे अहम ऑलराउंडरों में से एक हैं. बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में उनका योगदान टीम का संतुलन मजबूत करता है. हालांकि उन्होंने कहा कि नए खिलाड़ियों को भी अवसर देना जरूरी है, ताकि भविष्य के लिए मजबूत टीम तैयार की जा सके.

अफगानिस्तान को हल्के में नहीं ले रही टीम इंडिया

अफगानिस्तान के हालिया प्रदर्शन पर मोर्कल ने कहा कि यह टीम लगातार बेहतर हो रही है. अफगान खिलाड़ियों ने रेड-बॉल क्रिकेट में भी अनुभव हासिल किया है, जिससे उनके खेल में परिपक्वता आई है. उन्होंने साफ कहा कि भारतीय टीम अफगानिस्तान को किसी भी तरह से कमजोर नहीं मान रही है. वहीं, धर्मशाला में बारिश की संभावना को लेकर मोर्कल ने कहा कि मौसम किसी के नियंत्रण में नहीं होता. टीम हर परिस्थिति के लिए तैयार है और पिछले अनुभवों से सीख लेकर मैदान पर उतरेगी.

अफगान कप्तान ने भारत को बताया बड़ी चुनौती

वहीं अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा कि भारत के खिलाफ मुकाबला हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है. उन्होंने कहा कि धर्मशाला की परिस्थितियां स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार हो सकती हैं और उनकी टीम इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी. उन्होंने कहा कि भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलने से खिलाड़ियों को अपनी कमियां और खूबियां समझने का मौका मिलता है. वर्ल्ड कप 2027 की शुरुआत भारत से होने वाली है, ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए सीखने का अच्छा अवसर होगा.

'धर्मशाला दूसरे घर जैसा'

अफगान कप्तान ने कहा कि भारत उनके लिए दूसरे घर जैसा है और धर्मशाला का माहौल उन्हें अफगानिस्तान जैसा ही महसूस होता है. उन्होंने कहा कि टीम आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी और भारत को कड़ी चुनौती देने की कोशिश करेगी. भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाला यह मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए खास रहने वाला है, जहां एक तरफ टीम इंडिया नए खिलाड़ियों को परखना चाहेगी, वहीं अफगानिस्तान मजबूत प्रदर्शन के इरादे से उतरेगा.

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