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IND vs AFG ODI: टॉस से कुछ घंटे पहले धर्मशाला में बूंदाबांदी शुरू, क्या समय पर शुरू होगा मैच

धर्मशाला में मूसलाधार बारिश के बाद आज भारत-अफगानिस्तान मैच पर संकट! सुबह से छाए बादल.

अभ्यास सत्र में भाग लेती भारतीय टीम
शुक्रवार को अभ्यास सत्र में भाग लेती भारतीय टीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 9:09 AM IST

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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर धर्मशाला में आज क्रिकेट का रोमांच चरम पर रहने वाला है, जहां भारतीय टीम मैदान में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन मैच मौसम खलल डाल सकता है. सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे खिलाड़ियों के साथ-साथ हजारों क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें भी अब मौसम पर टिक गई हैं. सुबह साढ़े 11:30 से बूंदाबांदी शुरू हो गई है. टॉस समय पर होगा या नहीं ये मौसम और आउटफील्ड पर निर्भर करेगा.

धर्मशाला में शुक्रवार रात तेज बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडक तो बढ़ी है लेकिन क्रिकेट प्रेमियों की चिंता भी बढ़ गई है. बारिश के कारण आउटफील्ड को सुखाने में भी ग्राउंड स्टाफ को मेहनत करनी पड़ेगी. हालांकि भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला दोपहर बाद खेला जाना है लेकिन शनिवार सुबह भी आसमान में घने बादल छाए रहे और रुक-रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी रहा. हालांकि, मैदान पर तैयारियां सामान्य रूप से जारी रहीं. ग्राउंड स्टाफ पिच और आउटफील्ड पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि मौसम में बदलाव की स्थिति में भी खेल प्रभावित न हो. मैच शुरू होने से लगभग एक घंटे पहले बारिश की 49 प्रतिशत संभावना है. मौसम विभाग ने रात नौ बजे तक बारिश की आशंका जताई है. मौसम विभाग आज हिमाचल के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है.

मैच की रणनीति पर पड़ सकता है मौसम का असर

देर रात और सुबह हल्की बारिश और आसमान में छाए बादलों का असर टॉस की रणनीति के साथ-साथ दोनों टीमों की प्लानिंग, टीम कॉम्बिनेशन पर भी पड़ सकता है. धर्मशाला की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नमी और बादलों की स्थिति में तेंज गेंदबाजों को अतिरिक्त स्विंग और उछाल मिल सकता है, इससे बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है. बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में सतर्क रहना पड़ सकता है. स्विंग और नमी के कारण टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी.

रोहित शर्मा की वापसी

भारतीय टीम जहां घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाने की कोशिश करेगी. भारतीय टीम में रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी वापसी कर रहे हैं. भारतीय टीम अफगानिस्तान के मुकाबले कहीं मजबूत नजर आ रही है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम भी बेहतर प्रदर्शन के इरादे से मैदान में उतरेगी. अफगान टीम भी सीमित ओवरों के क्रिकेट में खतरनाक मानी जाती है. उनके पास खतरनाक स्पिन आक्रमण और अच्छा पेस अटैक होने के साथ साथ क्वालिटी बैटर्स भी हैं. अफगानिस्तान कई बड़ी टीमों को हरा चुकी है. मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं.

दोनों टीमों ने किया अभ्यास

वहीं, कल दोनों टीमों ने जमकर अभ्यास सत्र में पसीना बहाया. अभ्यास सत्र के दौरान खिलाड़ियों ने नेट्स में बल्लेबाजी और गेंदबाजी का अभ्यास किया, जबकि फील्डिंग ड्रिल्स पर भी विशेष जोर दिया गया. टीम प्रबंधन और कोचिंग स्टाफ खिलाड़ियों के साथ रणनीति को लेकर लगातार चर्चा करते नजर आए. धर्मशाला की पिच पारंपरिक रूप से तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, ऐसे में दोनों टीमों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया. फिलहाल क्रिकेट प्रशंसक यही उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम मेहरबान रहे और उन्हें पूरे 50 ओवर का भरपूर रोमांच देखने का मौका मिले.

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