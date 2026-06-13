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IND vs AFG ODI: टॉस से कुछ घंटे पहले धर्मशाला में बूंदाबांदी शुरू, क्या समय पर शुरू होगा मैच

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर धर्मशाला में आज क्रिकेट का रोमांच चरम पर रहने वाला है, जहां भारतीय टीम मैदान में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन मैच मौसम खलल डाल सकता है. सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे खिलाड़ियों के साथ-साथ हजारों क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें भी अब मौसम पर टिक गई हैं. सुबह साढ़े 11:30 से बूंदाबांदी शुरू हो गई है. टॉस समय पर होगा या नहीं ये मौसम और आउटफील्ड पर निर्भर करेगा.

धर्मशाला में शुक्रवार रात तेज बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडक तो बढ़ी है लेकिन क्रिकेट प्रेमियों की चिंता भी बढ़ गई है. बारिश के कारण आउटफील्ड को सुखाने में भी ग्राउंड स्टाफ को मेहनत करनी पड़ेगी. हालांकि भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला दोपहर बाद खेला जाना है लेकिन शनिवार सुबह भी आसमान में घने बादल छाए रहे और रुक-रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी रहा. हालांकि, मैदान पर तैयारियां सामान्य रूप से जारी रहीं. ग्राउंड स्टाफ पिच और आउटफील्ड पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि मौसम में बदलाव की स्थिति में भी खेल प्रभावित न हो. मैच शुरू होने से लगभग एक घंटे पहले बारिश की 49 प्रतिशत संभावना है. मौसम विभाग ने रात नौ बजे तक बारिश की आशंका जताई है. मौसम विभाग आज हिमाचल के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है.

मैच की रणनीति पर पड़ सकता है मौसम का असर

देर रात और सुबह हल्की बारिश और आसमान में छाए बादलों का असर टॉस की रणनीति के साथ-साथ दोनों टीमों की प्लानिंग, टीम कॉम्बिनेशन पर भी पड़ सकता है. धर्मशाला की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नमी और बादलों की स्थिति में तेंज गेंदबाजों को अतिरिक्त स्विंग और उछाल मिल सकता है, इससे बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है. बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में सतर्क रहना पड़ सकता है. स्विंग और नमी के कारण टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी.