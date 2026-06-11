ETV Bharat / sports

IND vs AFG: पहले ODI मैच के लिए धर्मशाला पहुंची टीम इंडिया, रोहित-गिल समेत स्टार खिलाड़ियों की झलक पाने उमड़े फैंस

धर्मशाला पहुंची टीम इंडिया ( ETV BHARAT )