IND vs AFG: पहले ODI मैच के लिए धर्मशाला पहुंची टीम इंडिया, रोहित-गिल समेत स्टार खिलाड़ियों की झलक पाने उमड़े फैंस
भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 5:56 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का रोमांच लौटने जा रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून को खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार को धर्मशाला पहुंची. टीम इंडिया के गगल एयरपोर्ट (कांगड़ा) पर पहुंचते ही क्रिकेट प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. बड़ी संख्या में पहुंचे फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते नजर आए.
कड़ी सुरक्षा के बीच होटल पहुंची टीम इंडिया
भारतीय टीम के आगमन को देखते हुए गगल एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में खिलाड़ियों को सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया. इसके बाद टीम इंडिया को सीधे धर्मशाला स्थित निजी होटल के लिए रवाना किया गया, जहां खिलाड़ी मैच से पहले ठहरेंगे और अभ्यास सत्र में हिस्सा लेंगे. एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल समेत अन्य खिलाड़ियों को देखकर फैंस काफी उत्साहित नजर आए. खिलाड़ियों ने भी हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया.
अफगानिस्तान टीम का भी हुआ स्वागत
वहीं भारत से पहले अफगानिस्तान क्रिकेट टीम भी कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची. विमान के उतरने के समय हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन खिलाड़ियों ने धर्मशाला के सुहावने मौसम का आनंद लिया. इसके बाद अफगान टीम को भी कड़ी सुरक्षा के बीच होटल पहुंचाया गया. एयरपोर्ट पर मौजूद क्रिकेट प्रशंसकों ने अफगान खिलाड़ियों का भी स्वागत किया और खिलाड़ियों ने हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन स्वीकार किया.
HPCA स्टेडियम में होगा हाई-वोल्टेज मुकाबला
भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम में खेला जाएगा. धौलाधार की पहाड़ियों के बीच बने इस खूबसूरत क्रिकेट मैदान में होने वाले मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है. यह मुकाबला शनिवार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. मैच के लिए ऑनलाइन टिकट बिक्री भी शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है.
कोहली और पांड्या नहीं होंगे टीम का हिस्सा
इस सीरीज में क्रिकेट फैंस विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को मिस करेंगे. दोनों खिलाड़ी चोट के कारण टीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. वहीं टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है. भारतीय टीम पहले वनडे में जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेगी, जबकि अफगानिस्तान की टीम भी मजबूत प्रदर्शन के इरादे से मैदान में उतरेगी.
अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का ODI स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, प्रिंस यादव.
भारत-अफगानिस्तान वनडे सीरीज का शेड्यूल
- पहला वनडे: 13 जून (HPCA स्टेडियम धर्मशाला)
- दूसरा वनडे: 17 जून (इकाना स्टेडियम लखनऊ)
- तीसरा वनडे: 20 जून (एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई)
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