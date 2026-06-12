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कल धर्मशाला में आमने सामने होंगी IND और AFG, क्या बारिश डालेगी खलल?

कल एचपीसीए में भारत और अफगानिस्तान होगी आमने-सामने. आज धर्मशाला में करेंगी अभ्यास.

कल एचपीसीए में भारत और अफगानिस्तान होगी आमने-सामने
कल एचपीसीए में भारत और अफगानिस्तान होगी आमने-सामने (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) स्टेडियम एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के रोमांच का गवाह बनने जा रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार को धर्मशाला में खेला जाएगा. दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन निगाहें सबसे ज्यादा भारतीय टीम पर रहेंगी.

भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराकर इतिहास रच दिया था. अब टीम इंडिया उसी लय को वनडे में भी बरकरार रखना चाहेगी. भारतीय टीम की कमान युवा बल्लेबाज शुभमन गिल के हाथों में है. यह सीरीज 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. ऐसे में टीम प्रबंधन नए खिलाड़ियों को परखने के साथ-साथ मजबूत संयोजन बनाने पर भी ध्यान देगा. हालांकि टीम को ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की चोट चिंता में डाल रही है. उनके पहले मुकाबले में खेलने को लेकर अंतिम फैसला फिटनेस रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा. वहीं विराट कोहली पहले ही चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं. प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे को पहली बार टीम इंडिया में चुना गया है. कप्तान शुभमन गिल के अलावा उपकप्तान श्रेयस अय्यर और केएल राहुल भी बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन करने चाहेंगे.

अफगानिस्तान कर सकता है उलट फेर

दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम टेस्ट मैच की हार को भुलाकर नए जोश के साथ मैदान में उतरना चाहेगी. व्हाइट बॉल क्रिकेट में अफगानिस्तान की टीम हमेशा से खतरनाक रही है, और किसी भी टीम को धूल चटा सकती है. बल्लेबाजी में आक्रामकता और स्पिन गेंदबाजी उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है.

तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मदद

धर्मशाला का एचपीसीए स्टेडियम दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट मैदानों में गिना जाता है. धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसे इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में स्विंग और उछाल मिलने की संभावना रहती है, जबकि बाद के ओवरों में बल्लेबाज खुलकर रन बना सकते हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है, ताकि शुरुआती परिस्थितियों का फायदा उठाया जा सके.

दोनों टीमें पहुंची धर्मशाला

वहीं, दोनों टीमों धर्मशाला में पहुंच गई है और आज अभ्यास सत्र में भाग लेंगी. दूसरी तरफ धर्मशाला में आज और कल बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन आज बारिश की संभावना के बाद भी मौसम साफ बना हुआ है अच्छी धूप देखने को मिल रही है. मौसम विभाग ने कल भी धर्मशाला में बारिश की संभावना जताई है.

क्या बारिश डालेगी खलल

भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच आयोजन से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर, एचपीसीए पदाधिकारियों के साथ भगवान इन्द्रुनाग के दरबार पहुंचे और बारिश यहां खलल न डाले इसके लिए मंदिर में विशेष पूजा अर्चना एवं प्रार्थना की गई.

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