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कल धर्मशाला में आमने सामने होंगी IND और AFG, क्या बारिश डालेगी खलल?

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) स्टेडियम एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के रोमांच का गवाह बनने जा रहा है. भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शनिवार को धर्मशाला में खेला जाएगा. दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन निगाहें सबसे ज्यादा भारतीय टीम पर रहेंगी.

भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराकर इतिहास रच दिया था. अब टीम इंडिया उसी लय को वनडे में भी बरकरार रखना चाहेगी. भारतीय टीम की कमान युवा बल्लेबाज शुभमन गिल के हाथों में है. यह सीरीज 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. ऐसे में टीम प्रबंधन नए खिलाड़ियों को परखने के साथ-साथ मजबूत संयोजन बनाने पर भी ध्यान देगा. हालांकि टीम को ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की चोट चिंता में डाल रही है. उनके पहले मुकाबले में खेलने को लेकर अंतिम फैसला फिटनेस रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा. वहीं विराट कोहली पहले ही चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं. प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे को पहली बार टीम इंडिया में चुना गया है. कप्तान शुभमन गिल के अलावा उपकप्तान श्रेयस अय्यर और केएल राहुल भी बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन करने चाहेंगे.

अफगानिस्तान कर सकता है उलट फेर

दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम टेस्ट मैच की हार को भुलाकर नए जोश के साथ मैदान में उतरना चाहेगी. व्हाइट बॉल क्रिकेट में अफगानिस्तान की टीम हमेशा से खतरनाक रही है, और किसी भी टीम को धूल चटा सकती है. बल्लेबाजी में आक्रामकता और स्पिन गेंदबाजी उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है.

तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मदद

धर्मशाला का एचपीसीए स्टेडियम दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट मैदानों में गिना जाता है. धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसे इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में स्विंग और उछाल मिलने की संभावना रहती है, जबकि बाद के ओवरों में बल्लेबाज खुलकर रन बना सकते हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकती है, ताकि शुरुआती परिस्थितियों का फायदा उठाया जा सके.