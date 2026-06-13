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बारिश भी नहीं रोक पाई क्रिकेट का जुनून, धर्मशाला में भारत-अफगानिस्तान मैच देखने उमड़े फैंस

भारत-अफगानिस्तान मैच के लिए बड़ी संख्या में दर्शक देश के अलग-अलग राज्यों से धर्मशाला पहुंचे हैं. फिलहाल धर्मशाला में रुक-रुक कर बारिश हो रही है.

INDIA VS AFGHANISTAN ODI DHARAMSHALA
धर्मशाला में भारत-अफगानिस्तान मैच देखने उमड़े फैंस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 4:56 PM IST

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धर्मशाला: भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले पर बारिश का साया मंडरा रहा है. सुबह से ही धर्मशाला में मौसम खराब बना हुआ है और लगातार हो रही बारिश के कारण मैच शुरू होने में देरी हो रही है. हालांकि खराब मौसम के बावजूद क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह कम नहीं हुआ और देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे फैंस उम्मीद लेकर स्टेडियम की ओर जाते नजर आए.

बारिश के बीच भी फैंस में दिखा जोश

धर्मशाला में सुबह से बारिश का दौर जारी है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों में मुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. कई दर्शक बारिश के बीच भी HPCA स्टेडियम पहुंचे और उन्हें उम्मीद है कि मौसम साफ होगा और उन्हें भारत-अफगानिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा.

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बारिश के बीच भी फैंस में दिखा जोश (ETV BHARAT)

बिहार से क्रिकेट देखने पहुंची सवरंजनी ने बताया कि वह पहली बार धर्मशाला आई हैं और इस खास मुकाबले को देखने के लिए काफी उत्साहित थीं. हालांकि बारिश की वजह से थोड़ी चिंता जरूर है, लेकिन उम्मीद है कि खेल शुरू हो पाएगा. वहीं पंजाब से आए पवन प्रीत सिंह ने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार शाम तक बारिश रुकने की संभावना है. अगर मौसम साफ होता है तो कम ओवरों का मैच भी कराया जा सकता है.

भारत-अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की सीरीज

भारत और अफगानिस्तान के बीच यह मुकाबला तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच है. सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला में, दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में और तीसरा मुकाबला 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. धर्मशाला में लगातार बारिश के कारण मैच शुरू होने में परेशानी आ रही है. अगर बारिश ज्यादा देर तक जारी रहती है तो मुकाबले के ओवर कम किए जा सकते हैं. 20-20 ओवर के मैच के लिए तय कटऑफ समय शाम 6:30 बजे तक है. अगर इस समय तक भी खेल शुरू नहीं हो पाया तो मुकाबला रद्द होने की स्थिति बन सकती है.

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मैच को लेकर स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा (ETV BHARAT)

HPCA का ड्रेनेज सिस्टम दे सकता है राहत

धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है, जिसकी मदद से बारिश रुकने के बाद मैदान को जल्द तैयार किया जा सकता है. स्टेडियम में सब-एयर सिस्टम भी मौजूद है, जिससे पानी जल्दी निकालकर मैदान को खेलने लायक बनाया जाता है. हालांकि दोपहर बाद बारिश में तेजी देखने को मिली और मैदान को पूरी तरह कवर किया गया. लगातार खराब मौसम के कारण फिलहाल मुकाबले को लेकर स्थिति साफ नहीं है.

दर्शकों को अब मौसम साफ होने का इंतजार

भारत-अफगानिस्तान मुकाबले के लिए बड़ी संख्या में दर्शक देश के अलग-अलग राज्यों से धर्मशाला पहुंचे हैं. फैंस का कहना है कि उन्होंने इस मैच के लिए काफी पहले से तैयारी की थी और वे चाहते हैं कि किसी भी तरह मुकाबला हो सके. अब सभी की नजरें धर्मशाला के मौसम पर टिकी हुई हैं. अगर बारिश रुकती है तो क्रिकेट प्रेमियों को छोटा ही सही, लेकिन रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

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