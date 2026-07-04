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भारत ने दूसरे टी20 में इंग्लैंड को दिया 191 रन का लक्ष्य

भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सात विकेट खोकर 190 रन बनाए.

India's Arshdeep Singh (second from left) celebrates the wicket of England's Jos Buttler during the second T20 cricket match between England and India in Manchester.
भारत के अर्शदीप सिंह (बाएं से दूसरे) को मैनचेस्टर में इंग्लैंड और भारत के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच के दौरान इंग्लैंड के जोस बटलर के विकेट का जश्न मनाते हुए. (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 9:55 PM IST

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मैनचेस्टर: भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए. टीम के लिए ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 रन बनाए. सैम करन ने तीन विकेट लिए. इसके जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही. फिल सॉल्ट पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए. अर्शदीप सिंह ने उन्हें आउट किया. इसके बाद पांचवीं गेंद पर जोस बटलर भी बिना खाता खोले आउट हो गए. हैरी ब्रूक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हुए. उन्होंने 15 गेंद में 39 रन बनाए. कप्तान ने चार चौके और तीन छक्के लगाए. उन्हें अक्षर पटेल ने आउट किया.

भारतीय टीम को वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने दमदार शुरुआत दिलाई. हालांकि दोनों बल्लेबाज पावरप्ले के अंदर ही पवेलियन लौट गए. वैभव सूर्यवंशी को विल जैक्स ने आउट किया. उन्होंने 10 गेंद में 14 रन बनाए.अभिषेक शर्मा ने 24 गेंद में 43 रन की बेहतरीन पारी खेली. सैम करन ने उन्हें पवेलियन भेजा. कप्तान श्रेयस अय्यर ने 22 गेंद में 37 रन की पारी खेली. ऑलराउंडर शिव दुबे 7 गेंद में 5 रन ही बना पाए. अक्षर पटेल रन आउट हुए. तिलक वर्मा ने आखिरी ओवर में नाबाद 24 रन की तेज तर्रार पारी से टीम को 190 रन तक पहुंचाया. इंग्लैंड के लिए सैम कुरन ने तीन विकेट लिये.

भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. रिवरसाइड ग्राउंड में खेला गया पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था.

भारत-इंग्लैंड प्लेइंग इलेवन

भारत (प्लेइंग इलेवन): वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग

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भारत बनाम इंग्लैंड
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