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पांच बार फुटबॉल चैंपियन ब्राजील ने भारत को 4-0 से हराया, अब उरुग्वे से होगा मुकाबला

कोलकाता: पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील ने इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में भारत को 4-0 से हरा दिया. शनिवार को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने शुरुआती 25 मिनट तक डटकर मुकाबला किया, लेकिन वो ब्राजील के सामने एक भी गोल नहीं कर सके.

भारत ने अच्छी शुरुआत की और शुरुआती दौर में ब्राजील को अपनी लय में आने से रोके रखा, लेकिन मेहमान टीम धीरे-धीरे खेल में हावी हो गई और हाफ टाइम से पहले दो गोल किए और फिर बाद में दो गोल दागकर मैच जीत लिया. ब्राजील के लिए एस्तेवाओ ने 28वें मिनट, पेड्रो ने 42वें मिनट और सैमुअल लिनो ने 58वें और 90+5वें मिनट में गोल किए.

दोनों टीमों के बीच के स्तर का बड़ा अंतर बिल्कुल साफ दिखा. ब्राजील अपनी पूरी ताकत से नहीं खेला लेकिन फिर भी मुकाबले पर अपना नियंत्रण बनाए रखा. ब्राजील के हेड कोच कार्लो एंसेलोटी ने ब्रेक के दौरान पांच बदलाव किए और ब्रूनो गुइमारेस, गेब्रियल मैगलहेस, वेंडरसन, सैमुअल लिनो और डगलस लुइज मैदान पर उतरे. इन बदलावों से खेल पर ब्राजील का नियंत्रण कम नहीं हुआ.

भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक

बता दें कि भारत में ब्राजील की सीनियर पुरुष नेशनल टीम का ये पहला मैच था. इसके अलावा ये सबसे ऊंची रैंकिंग वाली टीम के खिलाफ भारत का पहला मैच था. फीफा मेन्स वर्ल्ड रैंकिंग में ब्राजील पांचवें स्थान पर मौजूद है, जबकि भारत अभी 138वें स्थान पर है.

ब्राजील ने इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में भारत को 4-0 से हराया (Etv Bharat)

अब दो बार की चैंपियन से मुकाबला

इससे पहले भारत ने वर्ल्ड रैंकिंग में 44वें स्थान पर मौजूद पनामा की नेशनल फुटबॉल टीम के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला था. जो फुटबॉल के टॉप-50 में शामिल किसी टीम के खिलाफ बिना हारे भारतीय फुटबॉल टीम का पहला नतीजा था. अब भारतीय फुटबॉल टीम 6 अक्टूबर को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन उरुग्वे से भिड़ेगी. ये भी एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच है जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा द्वारा आयोजित कराया जाता है.