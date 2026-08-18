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एशियन स्केटिंग ट्रॉफी मेडल टैली में टॉप पर भारत, दूसरे दिन झटके कई पदक, चीन-थाईलैंड को टक्कर

देहरादून: हिमाद्रि आइस रिंक में चल रही एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 के दूसरे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा जारी रहा. खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत को मेडल टेबल में शीर्ष पर पहुंच गया है. 14 देशों के शीर्ष खिलाड़ियों के बीच हुए कड़े मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में पोडियम फिनिश हासिल की. होम आइस पर भारतीय खिलाड़ियों का आत्मविश्वास साफ नजर आया, वहीं अलग-अलग देशों से आए खिलाड़ियों ने भी एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए मुकाबलों को बेहद रोमांचक बना दिया. दर्शकों की जोरदार हूटिंग और तालियों के बीच कई रेस में आखिरी सेकेंड तक रोमांच बना रहा.

जूनियर एफ में भारत का दबदबा, दोनों रेस में गोल्ड-सिल्वर-ब्रॉन्ज: दूसरे दिन भारत की शुरुआत बेहद शानदार रही. जूनियर एफ गर्ल्स 222 मीटर रेस में भारत ने तीनों मेडल अपने नाम कर लिए. जीएस ब्राडिशा ने 28.91 सेकेंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि समायरा त्यागी ने 29.34 सेकेंड के समय के साथ सिल्वर और अमायरा शाह ने 30.02 सेकेंड में रेस पूरी कर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. इस तरह पूरे पोडियम पर भारतीय तिरंगा नजर आया.

इसके बाद जूनियर एफ बॉयज 222 मीटर में भी भारतीय खिलाड़ियों ने क्लीन स्वीप किया. इवान अरोड़ा ने 25.15 सेकेंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि महज 0.04 सेकेंड के अंतर से युवराज मेहता 25.19 सेकेंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे. शिवांश आहेर ने 26.74 सेकेंड में रेस पूरी कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. यानी जूनियर एफ की दोनों स्पर्धाओं में भारत ने छह में से छह मेडल अपने नाम कर लिए.

जूनियर ई बॉयज में आर्यन का लगातार दूसरा गोल्ड: जूनियर ई बॉयज 333 मीटर में भी भारत को गोल्ड मिला. आर्यन सुजीत बाविस्कर ने 35.47 सेकेंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया. आर्यन के लिए यह प्रतियोगिता का लगातार दूसरा गोल्ड रहा, क्योंकि उन्होंने पहले दिन भी जूनियर ई बॉयज 500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था. मंगोलिया के Batbayar Erdenebulgan ने 35.56 सेकेंड के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि भारत के राघव चौधरी ने 37.39 सेकेंड में रेस पूरी कर ब्रॉन्ज अपने नाम किया.

वहीं जूनियर सी बॉयज 1000 मीटर में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया. सिद्धांत मांजरे ने 1 मिनट 40.79 सेकेंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि भारत के ही यश परिजात जमदार ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. इस स्पर्धा में उज्बेकिस्तान के Makhmudov Alisher ने सिल्वर मेडल जीता.

चीन का भी जलवा, जूनियर ई और डी में पोडियम पर कब्जा: दूसरे दिन चीन के खिलाड़ियों ने भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई. जूनियर ई गर्ल्स 333 मीटर में चीन ने तीनों मेडल अपने नाम किए. Ruilin Yang ने गोल्ड, Yunni Shen ने सिल्वर और Kaixin Xiao ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. वहीं जूनियर डी गर्ल्स 777 मीटर में भी चीन की खिलाड़ियों ने पोडियम पर कब्जा जमाया. Lingyu Yang ने गोल्ड, Li Wenxi ने सिल्वर और Liu Chenxi ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.

जूनियर डी बॉयज 777 मीटर में भी चीन का दबदबा देखने को मिला. Tang Shengije ने गोल्ड और Wei Xiheng ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि हांगकांग के Wan Jin Kiu ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. इन नतीजों ने साफ कर दिया कि चीन की जूनियर टीम भी इस प्रतियोगिता में बेहद मजबूत दावेदारी पेश कर रही है.