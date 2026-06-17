फुटबॉल के बीच क्रिकेट का भी लें मजा, भारत आज एक ही दिन में खेलेगा तीन मैच, जानें कब और कहां देख सकेंगे ये मुकाबले?
भारत की तीन क्रिकेट टीमें बुधवार (17 जून) को अलग अलग टूर्नामेंट में मैदान पर उतरेंगी.
Published : June 17, 2026 at 9:53 AM IST
India To Play Three Matches Today: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की धूम के बीच भारतीय फैंस क्रिकेट की धूम से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि आज (17 जून) के दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में खास होगा. 17 तारीख को भारतीय क्रिकेट फैंस कुल तीन मैच देखेंगे. जिसके बारे में नीचे पूरी जानकारी दी गई है कि भारत किन टीमों के खिलाफ खेलेगा और मैच किस समय शुरू होंगे? भारत की सीनियर पुरुष टीम, महिला टीम और इंडिया 'A' टीम मैदान पर उतरेगी. महिला टीम T20 वर्ल्ड कप में निदरलैंड्स से भिड़ेगी, जबकि पुरुष टीमें वनडे मैच खेलेगी.
ट्राई सीरीज
इंडिया A बनाम अफगानिस्तान A (IND A vs AFG A)
श्रीलंका में तीन देशों की ए टीमों के बीच वनडे फॉर्मेट में खेले जा रही वनडे सीरीज के पांचवें मैच आज इंडिया 'A' बनाम अफगानिस्तान 'A' आमने सामने होंगे. ये मैच सुबह 10:00 बजे दाम्बुला में शुरू होगा. श्रीलंका 'A' और अफगानिस्तान 'A' के साथ होने वाली त्रिकोणीय सीरीज में तिलक वर्मा भारतीय ए टीम की कप्तानी कर रहे हैं.
🚨 Toss Update from Dambulla 🚨— BCCI (@BCCI) June 17, 2026
Afghanistan A have won the toss & will field first against India A.
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भारत के लिए ये मैच करो या मरो जैसा है, अगर वो यह मैच जीत जाते हैं, तो उनके फाइनल में पहुंचने की संभावना काफी बढ़ जाएगी, लेकिन हारने की सूरत में वो सीरीज से बाहर होने के करीब पहुंच जाएंगे. भारतीय टीम, जो पहले ही तीन मैच खेल चुकी है, जिसमें उसे दो में हार और एक में जीत मिली है.
IND A vs AFG A: संभावित प्लेइंग XI
भारत: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, निशांत सिंधु, अनुद रॉय, अरशद खान, विपराज निगम, यश ठाकुर
अफगानिस्तान: इमरान मीर (कप्तान), हसन इसाखिल, खालिद तनीवाल, एजाज अहमद अहमदजई, बहीर शाह, इशाक रहीमी (विकेटकीपर), खलील गुरबाज, जहीर खान, अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद इब्राहिम, फरमानुल्लाह साफी.
IND A vs AFG A मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?
इंडिया A और अफगानिस्तान A के मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव (Sony Liv) के ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
द्विपक्षीय सीरीज
IND vs AFG 2nd ODI: भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा वनडे मैच
भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 वनडे मैचों की खेली जा रही द्विपक्षीय सीरीज के दूसरे मैच में आज शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया का सामना हशमतुल्लाह शाहिदी की कप्तानी वाली अफगानिस्तान की टीम से होगा. ये मैच दोपहर 1:30 बजे से लखनऊ में शुरू होगा. टीम इंडिया तीन मैचों की इस ODI सीरीज में पहले ही एक मैच जीत चुकी है. दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी.
A new spin duo in town 😎😉— BCCI (@BCCI) June 16, 2026
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IND vs AFG हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 5 वनडे मैच खेले गए हैं. जिसमें भारत ने 4 मैच जीते हैं और अपना दबदबा बनाए रखा है. एक मैच रद्द हो गया था. अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ अभी तक एक भी वनडे मैच नहीं जीता है.
IND vs AFG 2nd ODI: संभावित प्लेइंग XI
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षा दुबे, गुरनूर बरार, अर्श सिंह, कृष्णा कृष्णा.
अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जदरान, सदीकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), मोहम्मद नबी, राशिद खान, अजमतुल्लाह ओमरज़ई, एएम गजनफर, मोहम्मद सलीम साफी, जियाउर रहमान शरीफी.
IND vs AFG मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?
दोनों टीमों के बीच मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
महिला T20 विश्व कप
IND W vs NED W: भारत बनाम नीदरलैंड्स
आज ही के दिन दिन भारतीय समय के अनुसार शाम 7:00 बजे भारतीय महिला टीम और नीदरलैंड्स के बीच महिला T20 विश्व कप का मैच खेला जाएगा. टूर्नामेंट भारत का ये दूसरा मैच है. अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया था. भारतीय महिला टीम इस मैच को भी जीतने की कोशिश करेगी. यह मैच इंग्लैंड के हेडिंग्ले में खेला जाएगा.
Birmingham ⏩ Leeds 🚌— BCCI Women (@BCCIWomen) June 16, 2026
🎥 Inseparable bonds & good vibes only as #TeamIndia hit the road for their second travel of the #T20WorldCup 💙#WomenInBlue | #INDvNED pic.twitter.com/wYVCYmGNF4
IND W vs NED W: संभावित प्लेइंग XI
भारत: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, श्री क्रांति चरण, श्री चरण.
नीदरलैंड्स: स्टार चैलीज, सान्या खुराना, फोबे मोल्केनबोअर, बैबेट डी लीड (विकेटकीपर), रॉबिन रिजके, आइरिस ज़्विलिंग, हीदर सीगर्स, फ्रेडरिक ओवरडिज्क, कैरोलीन डी लैंग, सिल्वर सीगर्स, इसाबेल वॉनिंग.
IND W vs NED W मैच की लाइव स्ट्रीमिंग
इस मैच की सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी. इसके अलावा इस मैच को दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा.