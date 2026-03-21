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आयरलैंड जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम, टी20 के दो मैचों की सीरीज खेलेगी, बीसीसीआई ने जारी किया कार्यक्रम

भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड जाएगी ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : मौजूदा विश्व चैम्पियन भारत इस साल जून में आयरलैंड का दौरा करेगी. इस दौरान टीम आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इसको लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस सीरीज का कार्यक्रम शनिवार को घोषित कर दिया है. इससे पहले भारत की टीम 2018, 2022 और 2023 में भी आयरलैंड का दौरा कर चुकी है. मुकाबले बेलफास्ट में होंगे

टी20 के दोनों मुकाबले बेलफास्ट में होंगे. इस संबंध में बीसीसीआई ने बताया कि 2007 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय टीम बेलफास्ट में मुकाबले खेलेगी. भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला 26 जून और दूसरा टी20 28 जून 2026 को होगा. भारतीय समयानुसार ये मैच शाम साढ़े सात बजे से शुरू होंगे.