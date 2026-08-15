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5 से 15 वर्ष आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ी... PM मोदी ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी पर किया बड़ा ऐलान

Independence Day 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 12:44 PM IST

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PM Modi Independence Day Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय खेलों के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया. 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि देश को 2036 ओलंपिक में कम से कम तीन-चौथाई इवेंट्स में हिस्सा लेने का लक्ष्य रखना चाहिए. साथ ही, उन्होंने 5 से 15 साल के बच्चों के लिए देशव्यापी टैलेंट पहचान कार्यक्रम की घोषणा भी की.

पीएम ने कहा कि हाल के वर्षों में खेलों के क्षेत्र में भारत की प्रगति तेज हुई है और देश अंतरराष्ट्रीय मंच पर अधिक प्रमुखता से उभरा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगला कदम टैलेंट पूल का विस्तार करना होना चाहिए ताकि भारतीय एथलीट ओलंपिक के कई तरह के इवेंट्स के लिए क्वालीफाई कर सकें.

पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कहा कहा, 'खेल जगत में भारत अपनी जगह बना रहा है. हम अक्सर अपना राष्ट्रगान सुनते हैं और तिरंगा फहराते हुए देखते हैं. खेलो इंडिया गेम्स ने बड़ी सफलता हासिल की है.

उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्रमुख योजना ‘टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) ने खिलाड़ियों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यह योजना 2014 में शुरू की गई थी. चाहे खेलो इंडिया गेम्स हों, यूनिवर्सिटी गेम्स, बीच गेम्स, विंटर गेम्स हों या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन - भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है.'

पीएम ने कहा कि भारत अब 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार बन गया है और गुजरात के अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा. साथ ही. उन्होंने यह भी कहा कि ओलंपिक में लगभग 40 खेल होते हैं, जिनमें लगभग 350 स्पर्धाएं शामिल हैं. यह दुख की बात है कि हम इनमें से कम से कम दो तिहाई स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते क्योंकि हम क्वालीफाई ही नहीं कर पाते.

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को अपने खेल आधार का विस्तार करना चाहिए और ऐसे एथलीट तैयार करने पर काम करना चाहिए जो कई तरह की खेल विधाओं में भाग लेने में सक्षम हों। इस रणनीति को लागू करने के लिए, सरकार कम उम्र में ही खेल प्रतिभा की पहचान करने के लिए देशव्यापी टैलेंट हंट शुरू करेगी.

उन्होंने कहा, 'हमने तय किया है कि 2036 में हमें कम से कम तीन-चौथाई इवेंट्स में हिस्सा लेना चाहिए. हम देश के हर कोने से होनहार खिलाड़ियों को खोजने के लिए 5 से 15 साल के बच्चों के लिए देशव्यापी टैलेंट हंट शुरू कर रहे हैं. उन्हें वर्ल्ड-क्लास एथलीट बनने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाएगी.'

पीएम ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब भारत अहमदाबाद में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है. 2010 में नई दिल्ली में हुए इस इवेंट के बाद, अहमदाबाद गेम्स भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाला दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स होगा.

उम्मीद है कि 2030 गेम्स भारत को अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, नए एथलीटों को खोजने और 2036 ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए जरूरी अनुभव हासिल करने का एक और अहम मौका देंगे.

बता दें कि भारत ने 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावा पेश किया है. इसकी घोषणा 2029 में होने की संभावना है.

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