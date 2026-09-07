भारतीय अंडर-20 फुटबॉल टीम ने रचा इतिहास, 20 साल बाद एशियन कप के लिए किया क्वालीफाई
भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर AFC U20 एशियन कप में जगह बनाने का अपना 20 साल का इंतजार खत्म कर दिया.
Published : September 7, 2026 at 1:36 PM IST
Indian U-20 Football Team: भारतीय अंडर-20 फुटबॉल टीम ने रविवार को ताशकंद में इतिहास रच दिया. क्वालीफायर प्रतियोगता में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करके 20 साल बाद AFC U-20 एशियन कप के लिए क्वालीफाई करने में सफल रही.
भारत ने ये बड़ी उपलब्धि रविवार को अपने आखिरी ग्रुप B क्वालिफायर मैच में बांग्लादेश को 3-0 से हराने और फिर उज्बेकिस्तान के हाथों सीरिया को 3-0 से करारी हार का सामन करने के बाद हासिल की.
इस नतीजे की वजह से भारत ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहा और सात सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल होकर 20 साल बाद एएफसी अंडर-20 एशियाई कप के मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाने में सफल रहा. भारत ने आखिरी बार 2006 में एएफसी अंडर-20 एशियाई कप के मुख्य टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था.
Outstanding from start to finish as 🇺🇿 Uzbekistan win Qualifiers Group B to punch their #AFCU20 ticket! pic.twitter.com/QrzYFmBrOt— #AsianCup2027 (@afcasiancup) September 7, 2026
बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भारत की ओर से डैनी मीतेई लैशराम ने 25वें मिनट में पहला गोल किया. इसके बाद विशाल यादव ने 60वें मिनट में शानदार शॉट के जरिए भारत की बढ़त 2-0 कर दी. लेकिन सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी एमडी अरबाश ने 79वें मिनट में जोरदार शॉट लगाकर भारत की जीत 3-0 से पक्की कर दी.
ये भारत की क्वालीफायर टूर्नामेंट में दूसरी जीत थी. भारत ने तीन मैचों में छह अंक हासिल किए और वे टेबल-टॉपर्स उज्बेकिस्तान से पीछे रहे, जिन्होंने तीन मैचों में नौ अंकों के साथ अपना क्वालीफायर अभियान खत्म किया.
🇺🇿 Uzbekistan take the victory to secure top spot while 🇮🇳 India take all three points in Group B!#AFCU20 pic.twitter.com/a253D0qjEE— #AsianCup2027 (@afcasiancup) September 6, 2026
बता दें कि AFC U20 एशियन कप अगले साल 2027 में चीन में होगा. जो 24 मार्च से 10 अप्रैल 2027 तक खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट की टॉप चार टीमें FIFA वर्ल्ड कप 2027 के लिए भी क्वालिफाई करेंगी.