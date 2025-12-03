ETV Bharat / sports

भारत मेन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, इस डेट को खेला जाएगा नॉकआउट मुकाबला

मेन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.

भारत मेन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा
भारत मेन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 11:57 AM IST

चेन्नई: इंडियन जूनियर मेन्स हॉकी टीम का जूनियर वर्ल्ड कप में शानदार खेल जारी है, और वो बिना हारे क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच गए है, जहां अब उनका मुकाबला 5 दिसंबर को बेल्जियम से होगा.

मंगलवार 2 दिसंबर को राउंड रॉबिन लीग स्टेज में टीम इंडिया ने तमिलनाडु के मदुरै इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में स्विट्जरलैंड को 5-0 से आसानी से हराया. जिसमें मनमीत सिंह और शारदा नंद तिवारी ने दो- दो गोल किए जबकि एक गोल अर्शदीप सिंह ने एक गोल किए. भारत ने इससे पहले लीग मैच में चिली को 7-0 और ओमान को 17-0 से हराया था.

मैच की बात करें तो इंडिया ने दूसरे मिनट से ही गोल करने शुरू कर दिए, बर्थडे बॉय मनमीत सिंह ने गेम की शुरुआत में ही होम टीम को बढ़त दिला दी. उन्होंने 11वें मिनट में एक और शानदार फील्ड गोल करके लीड को 2-0 कर दिया, जबकि शारदा नंद तिवारी ने 13वें मिनट में एक गोल करके स्कोर 3-0 कर दिया.

यह ठीक वैसी ही शुरुआत थी जैसी इंडिया को चाहिए थी, और उन्होंने मदुरै के दर्शकों का दिल जीत लिया, जो खराब मौसम के बावजूद आए थे. अर्शदीप सिंह, जिन्होंने ओमान के खिलाफ पिछले मैच में गोलों की हैट्रिक बनाई थी, ने 28वें मिनट में इंडिया का चौथा गोल किया. इस बीच, गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह अपने गेम में टॉप पर थे, उन्होंने कुछ शानदार सेव किए जिससे स्विट्जरलैंड गोल नहीं कर पाया.

इंडिया का परफॉर्मेंस शानदार था और इसने पक्का किया कि वे चौथे क्वार्टर में भी मोमेंटम बनाए रखें. शारदा नंद, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, ने 54वें मिनट में अपना दूसरा और इंडिया का पांचवां गोल किया. इससे इंडिया के लिए गेम पक्का हो गया. अब भारत 5 दिसंबर को चेन्नई में क्वार्टर फाइनल खेलेगा.

कॉम्पिटिशन के दूसरे मैचों में, ऑस्ट्रेलिया ने कोरिया को 3-1 से हराया, जबकि इंग्लैंड ने मलेशिया को इसी अंतर से हराया. फ्रांस ने बांग्लादेश को 3-2 से हराया, नीदरलैंड्स ने ऑस्ट्रिया को 11-0 से हराया, चिली ने ओमान को 2-0 से हराया, जबकि बेल्जियम ने मिस्र को 10-0 से हराया, और स्पेन ने नामीबिया को 13-0 से हराया.

