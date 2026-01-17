ETV Bharat / sports

इंडिया ओपन 2026: लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में हारे, भारत का अभियान खत्म

Lakshya Sen loses quarterfinal: इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन चीनी ताइपे के लिन चुन-यी से हार गए.

इंडिया ओपन 2026: लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में हारे,
इंडिया ओपन 2026: लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में हारे, (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 17, 2026 at 11:55 AM IST

नई दिल्ली: इंडिया ओपन 2026 में भारती अभियान को उस समय बड़ा झटका लगा, जब भारत की आखिरी उम्मीद लक्ष्य सेन शुक्रवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में तीन गेम में हारकर बाहर हो गए.

पीवी सिंधु, किदांबी श्रीकांत और एच.एस प्रणॉय के शुरुआती राउंड में बाहर होने के बाद इस इवेंट में भारत की एकमात्र उम्मीद लक्ष्य सेन ही थे, लेकिन वो भी चीनी ताइपे के वर्ल्ड नंबर 12 लिन चुन-यी से क्वार्टर फाइनल में हार गए. BWF रैंकिंग में 14वें स्थान पर मौजूद सेन एक घंटे 8 मिनट तक चले मैच में 21-17, 13-21 और 18-21 से हार का सामना करना पड़ा.

शुक्रवार 16 जनवरी को खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, लक्ष्य सेन आखिर तक लिन चुन-यी के साथ बराबरी पर थे, लेकिन आखिरी पलों में पिछड़ गए और तीन गेम में हार गए. सेन ने लिन के खिलाफ पहला गेम जीता, लेकिन फिर लगातार दो गेम पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में हार गए.

मैच के बाद लक्ष्य ने कहा, 'यह एक करीबी मैच था, तीसरा सेट ज्यादा दबाव वाला गेम था. वह आज हालात के हिसाब से अच्छा खेल रहा था. मैं आज हवा के लिए तैयार नहीं था. कल इतनी हवा नहीं थी. उसने हालात को बेहतर तरीके से अपनाया.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं नेट पर शटल उठाने में लड़खड़ा रहा था और आगे से कई गलतियां की.'

लक्ष्य सेन
लक्ष्य सेन (IANS PHOTO)

क्वार्टर फाइनल में जाने से पहले, हेड-टू-हेड में सेन लिन से 0-4 से पीछे थे, और यह साफ था कि भारतीय खिलाड़ी को तेज बाएं हाथ के खिलाड़ी के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.

अब पहले सेमीफाइनल में लिन चुन-यी का मुकाबला कनाडा के 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विक्टर लाई से होगा, जिन्होंने चीनी ताइपे के ची यू जेन को 21-18, 17-21, 21-15 से हराया, और दूसरे सेमीफाइनल में, सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लोह कीन यू का मुकाबला इंडोनेशिया के तीसरे वरीयता प्राप्त जोनाथन क्रिस्टी से होगा.

