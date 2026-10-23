Asian Para Games 2026: पांचवें दिन भारत ने 9 गोल्ड समेत कुल 26 मेडल अपने नाम किए, पिछेल एशियन पैरा गेम्स का टूटा रिकॉर्ड
Asian Para Games Medals Tally: भारत मेडल टैली में 114 मेडल (30 गोल्ड, 35 सिल्वर, 49 ब्रॉन्ज) के साथ चौथे स्थान पर है.
Published : October 23, 2026 at 8:38 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 7:18 PM IST
Asian Para Games 2026 Day 5: जापान के नागोया शहर में भारत का एशियन पैरा गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी है. 5वें दिन, 23 अक्टूबर को भारतीय खिलाड़ियों ने 9 गोल्ड समेत कुल 26 मेडल अपने नाम किए. इस दमदार प्रदर्शन के साथ भरत के कुल मेडल की संख्या 114 हो गई, जिसमें 30 गोल्ड, 35 सिल्वर, 49 ब्रॉन्ज शामिल हैं.
इसके साथ भारतीय पैर खिलाड़ियों ने अपना पिछला 111 मेडल के रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. हांगझू में खेले गए पिछले एशियन पैरा गेम्स 2022 में भारत ने कुल 111 मेडल जीते थे, जिनमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे.
नीचे आज के दिन मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानकारी दी गई है.
प्रणव सूरमा ने क्लब थ्रो में जीता गोल्ड
प्रणव सूरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रो एफ51 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता जबकि धरमवीर ने इसी स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. सूरमा ने 32.87 मीटर की दूरी के साथ खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए पिछले चरण में जीते अपने गोल्ड मेडल का सफलतापूर्वक बचाव किया. उन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक में रजत पदक जीता था. कोरिया के जिवोन जंग ने 28.40 मीटर की दूरी के साथ रजत पदक जीता जबकि धरमवीर ने 27.71 मीटर के प्रदर्शन से कांस्य पदक हासिल किया.
APG 2026 | Result | Para Athletics Podium Sweep for India! Men’s Javelin Throw F42–F44/F61–F64 – Final Our champions put on an absolute masterclass to lock out the entire podium in style! Sumit (T64) (TOPS) led the charge, clinching the Gold Medal with a massive throw of 72.46m (1,112 points)! Mahendra Gurjar (T42) powered through with breathtaking strength to secure the Silver Medal, setting a phenomenal new Games Record of 59.03m in his category (1,066 points)! Sandip Sanjay Sargar (T44) unleashed an incredible throw to claim the Bronze Medal, setting a brilliant new Games Record of 64.48m in the T44 category (1,006 points)! Our powerhouse trio concludes their APG 2026 campaigns in breathtaking fashion! #AsianParaGames2026 #ParaAthletics #TeamIndia #Cheer4Bharat #Praise4Para— SAI Media (@Media_SAI) October 23, 2026
अंतिल ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता
भाला फेंक एथलीट सुमित अंतिल ने पुरुषों की एफ 42-44/61-64 संयुक्त स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर अपने खिताब का बचाव किया तो वहीं इस स्पर्धा में भारत ने तीनों पदक अपने नाम किये. दो बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता और विश्व रिकॉर्ड धारक 28 वर्षीय सुमित ने अपने दूसरे प्रयास में 72.46 मीटर दूर भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया. सुमित ने 2023 के एशियाई पैरा खेलों में 73.29 मीटर के तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था. इसके बाद उन्होंने इस साल मई में 74.82 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया. एफ42 वर्ग में हिस्सा लेने वाले महेंद्र गुर्जर ने 59.03 मीटर के प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता, जबकि एफ44 वर्ग के संदीप संजय सरगर ने 64.48 मीटर भाला फेंककर कांस्य पदक हासिल किया.
WORLD RECORD GOLD FOR MONA AGARWAL! 🇮🇳🥇🎯 TOPS athlete Mona Agarwal makes history at the #AsianParaGames2026, clinching GOLD in Women’s 50m Rifle 3 Positions SH1 with a score of 357.5, setting new WORLD and ASIAN PARA GAMES RECORDS! 🌍🔥 She becomes the first Indian para shooter to win a medal in this event at the Asian Para Games! 🇮🇳👏 With this victory, Mona wraps up her campaign with an incredible 2 GOLD MEDALS! Two golds. Two records. One phenomenal champion! 🇮🇳🏆 #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaShooting #TeamIndia #WorldRecord— SAI Media (@Media_SAI) October 23, 2026
निशानेबाज मोना अग्रवाल ने दूसरा गोल्ड जीता
निशानेबाज मोना अग्रवाल ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस एसएच1 मुकाबले में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीत लिया है. मोना ने 357.5 स्कोर करके इन खेलों में दूसरा गोल्ड अपने नाम किया. इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड 356 का था जो स्वीडन की अन्ना बेंसन के नाम था. उन्होंने इस साल जुलाई में यह रिकॉर्ड बनाया था. चीन की झांग कुइपिंग ने 353.7 अंक लेकर सिल्वर और दक्षिण कोरिया की किम मियुंग ने 344.4 अंक के साथ ब्रॉन्ज जीता. मोना ने इससे पहले महिलाओं की दस मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एसएच1 स्पर्धा में खेलों के रिकॉर्ड के साथ 250 अंक लेकर गोल्ड जीता था जबकि लेखरा अवाली को सिल्वर मेडल मिला था.
APG 26 | Result | Para Badminton Women's Doubles SL3-SU5- Gold Medal Match GOLD FOR INDIA! World No. 1 duo and TOPS athletes Thulasimathi Murugesan and Manasi Girishchandra Joshi produce a sensational performance to beat reigning World Champions Qiuxia Yang and Zuxian Xiao of China 2-0 (21-16, 21-13) in the Women's Doubles SL3-SU5 final! #AsianParaGames2026 #ParaBadminton #TeamIndia #GoldMedal #Cheer4Bharat— SAI Media (@Media_SAI) October 23, 2026
तुलसीमति मुरूगेसन और मानसी जोशी ने जीता गोल्ड
पैरा बैडमिंटन में तुलसीमति मुरूगेसन और मानसी जोशी ने महिला युगल एसएल3 . एसयू5 में भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाला. मुरूगेसन और मानसी ने चीन की यांग कियूशिया और शियाओ जूशियान को 30 मिनट तक चले मुकाबले में 21.16, 21.13 से हराया.
पैरा बैडमिंटन में नवीन शिवकुमार ने जीता गोल्ड
नवीन शिवकुमार ने पुरुष एकल SL4 के फाइनल में इंडोनेशिया के फ्रेडी सेटियावान को 36 मिनट में 21-9, 21-17 से हराकर गोल्ड मेडल जीता. नवीन ने पहले गेम में दबदबा बनाए रखा और दूसरे गेम में भी अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए एक और गोल्ड मेडल पक्का किया.
बैडमिंटन में नितेश ने जीता गोल्ड
नितेश कुमार ने हमवतन प्रमोद भगत को सीधे गेम में हराकर पुरूषों के सिंगल्स एसएल3 बैडमिंटन मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता. नितेश ने 38 वर्ष के भगत को 21.18, 21.16 से हराया. जिसकी वजह से 2018 और 2022 में गोल्ड जीतने वाले प्रमोद को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा.
बैडमिंटन में तुलसीमति को सिल्वर
तुलसीमति मुरूगेसन को महिला एसयू5 वर्ग में सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. 24 वर्ष की तुलसीमति फाइनल में चीन की यांग कियूशिया से 18.21, 11.21 से हार गई. पेरिस पैरालम्पिक की रजत पदक विजेता तुलसीमति दो स्वर्ण पदकों की दौड़ में है. वह मिश्रित युगल में नितेश के साथ फाइनल खेलेंगी जबकि मानसी जोशी के साथ महिला युगल फाइनल में भी हैं.
हरविंदर और विजय ने रिकर्व पुरूष युगल तीरंदाजी में जीता गोल्ड
हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरूष युगल फाइनल में चीन को 5.1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता. इससे पहले भारत की भावना चौधरी और पूजा जटिया की जोड़ी महिला पैरा रिकर्व युगल फाइनल में चीन की गाओ जिहान और वांग शूकियान से 0.6 से हार गई और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.
India crosses the 100-medal mark at the Asian Para Games 2026! Sandeep secured India’s 100th medal in the Men’s 400m T44. He has set a World Record with a timing of 52.28 seconds, marking a proud milestone for the nation. With determination and resilience, our para-athletes continue to inspire us. #Cheer4Bharat #TeamIndia #AsianParaGames2026— SAI Media (@Media_SAI) October 23, 2026
प्रमोद को पुरूषों की 1500 मीटर में सिल्वर मेडल जीता
प्रमोद बिजारनिया ने पुरूषों की 1500 मीटर टी46 फाइनल में चार मिनट 09.65 सेकंड का समय निकालकर सिल्वर मेडल जीता. श्रीलंका के पुवाकपितिकांदे पी वाहुमपुरागे रिकॉर्ड चार मिनट 03.25 सेकंड का समय निकालकर शीर्ष पर रहे. फिलीपींस के किंग जेम्स रेयेस को कांस्य पदक मिला जिन्होंने चार मिनट 13.18 सेकंड का समय निकाला.
एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय दल
इस महाद्वीपीय खेल में भारत ने 281 सदस्यों का दल भेजा है, जिसमें 168 एथलीट और 113 अधिकारी व सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं. खास बात ये है कि इन 168 भारतीय एथलीटों में 112 पुरुष और 56 महिलाएं हैं, जो 11 खेलों में हिस्सा लेंगी.
एशियन पैरा गेम्स 2022 में भारत का प्रदर्शन
चीन के हांगझोऊ में हुए पिछले एशियन पैरा गेम्स में भारत ने कुल 111 पदक जीते थे, जिनमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे. यह इस प्रतियोगिता में भारतीय दल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, और भारत मेडल टैली में चीन, ईरान, जापान और कोरिया के बाद पांचवें स्थान पर रहा था.