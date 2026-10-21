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Asian Para Games 2026: तीसरे दिन भारत ने 3 गोल्ड मेडल के साथ की शानदार शुरुआत, कुल मेडल की संख्या 46 तक पहुंची

तीसरे दिन भारत की 3 गोल्ड मेडल के साथ शुरुआत ( PTI )

Asian Para Games 2026 Day 3: जापान का नागोया शहर में खेले जा रहे एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. तीसरे दिन, 21 अक्टूबर को भारतीय पैरा खिलाड़ियों तीन गोल्ड मेडल के साथ दिन की शानदार शुरुआत की. ये तीनों गोल्ड हाई जंप और शॉट पुट में आए.

इसके अलावा, आज भारतीय खिलाड़ी अब तक 11 मेडल पर मुहर लगा चुके हैं. जिसके साथ भारत के कुल मेडल की संख्या 46 हो गई है और वो मेडल टैली में 12 गोल्ड, 16 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं. नीचे आज के दिन मेडल जीतने वालों के बारे में जानकारी दी गई है.

सचिन खिलारी ने जीत गोल्ड

सचिन सरजेराव खिलारी ने पुरुषों के शॉट पुट एफ46 मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता. खास बात ये है कि इस इवेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने क्लीन स्वीप किया है. यानी कि तीनों मेडल भारत की झोली में गए. सचिन ने अपने छठे और अंतिम थ्रो में 15.87 मीटर फेंककर पहला स्थान हासिल किया और 15.67 मीटर के खेलों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया. इसके अलावा मोहम्मद यासर ने तीसरे प्रयास में 15.06 मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता, जबकि परवीन 14.94 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे. बात दें कि सचिन ने पेरिस पैरालंपिक में सिल्वर और पिछले एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था. एफ46 श्रेणी उन एथलीटों के लिए है जिनका कोहनी के ऊपर या नीचे एक हाथ कटा होता है, या वे ऊपरी अंग से दिव्यांग होते हैं. प्रवीण कुमार ने जीता गोल्ड

प्रवीण कुमार ने पुरुषों को हाई जंप टी44/64 मुकाबले में खेलों के नए रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता. जबकि बंटी ने इसी मुकबलें में सिल्वर मेडल हासिल किया. प्रवीण ने 2.05 मीटर की कूद लगाकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि बंटी 1.92 मीटर की कूद के साथ दूसरे स्थान पर रहे. उज्बेकिस्तान के तेमुरबेक गियाजोव 1.86 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे. आयुष वर्मा ने जीता गोल्ड

आयुष वर्मा ने पुरुषों की शॉट पुट एफ53 मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर अपने खाते में दूसरा पदक जोड़ा. आयुष ने अपने पांचवें प्रयास में 8.16 मीटर का थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया. ईरान के अलीरेजा हेमामी 8.09 मीटर के साथ दूसरे, जबकि कजाकिस्तान के मखाम्बेट सेरिक्कालियेव 6.81 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे. आयुष ने इससे पहले मंगलवार को पुरुषों की भाला फेंक एफ53/एफ54 मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीता था.